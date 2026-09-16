「薬を減らしたら、寝たきり患者が歩き出した」日本の高齢者をヨボヨボにする“おせっかい医療”の実態
病院に行き、医師の診察を受け、薬をきちんと飲む--。私たちはそれこそが「健康を守ること」だと信じてきた。しかし、医療にかかりやすいはずの日本で、なぜ寝たきりの高齢者は少なくならないのか。
精神科医として長年、高齢者医療の現場を見てきた和田秀樹氏と、元厚生労働省医系技官の木村盛世氏は、その背景に「おせっかい医療」があると指摘する。
薬を減らしただけで、それまで寝たきりだった高齢者が歩き出したという病院の事例もあるという。医療は本当に、受ければ受けるほど健康になれるものなのか。二人が日本の高齢者医療の“常識”を問い直す。
※本記事は、『その医者から逃げる勇気』（和田秀樹・木村盛世著、扶桑社刊）より一部抜粋・再構成してお届けします。
◆「おせっかい医療」で日本の高齢者はヨボヨボ
木村盛世氏（以下、木村）：日本の高齢者医療を考えるうえで、注目したいのが寝たきり率です。古い調査ではありますが、病院を含む高齢者施設で寝たきりの人が占める割合は、日本に比べてスウェーデンでは約10分の1、アメリカでは約6分の1だったという報告もあります。
「寝たきり」の定義の仕方やカウント方法が国によってかなり違いますし、単純な比較はできないものの、日本ほど医療に簡単にアクセスできない国の高齢者のほうが、日本の高齢者よりもずっと元気だというのは間違いありません。
和田秀樹氏（以下、和田）：要するに、「医療に簡単にアクセスできないこと」が寿命を延ばすという意味でも、寝たきりを減らすという意味でも、むしろプラスに働く可能性があるということですね。
木村：逆に病院に行くことが趣味みたいになっている人がいるほど、行きたいときに好きなだけ医者にかかれて、「恵まれている」はずの我が国では、寿命は頭打ちで、寝たきりの人たちは増える一方です。
和田：日本にも、医療から距離をおかざるを得なくなったことが、かえって良い結果をもたらした「夕張パラドックス」と呼ばれる事例がありますよね。
木村：コロナ禍のときにも、似たようなことがありましたよね。前代未聞の「自粛生活」に突入して、毎日のように病院のハシゴをしていた人さえ感染を恐れてぱったり行かなくなった2020年は、新型コロナというこれまでなかった感染症で死ぬ人がかなりいたにもかかわらず、全体の死者数は前年より約8400人も少なかったというのは一部には有名な話ですよね。
でも、みんなが病院に戻ってきた2021年の死者数は、2020年から6万7000人以上も増えてしまいました。これはつまり、日本の医療がむしろ足かせになっている、もっとはっきり言ってしまえば、余計なことをしているということでしょう？
精神科医として長年、高齢者医療の現場を見てきた和田秀樹氏と、元厚生労働省医系技官の木村盛世氏は、その背景に「おせっかい医療」があると指摘する。
薬を減らしただけで、それまで寝たきりだった高齢者が歩き出したという病院の事例もあるという。医療は本当に、受ければ受けるほど健康になれるものなのか。二人が日本の高齢者医療の“常識”を問い直す。
◆「おせっかい医療」で日本の高齢者はヨボヨボ
木村盛世氏（以下、木村）：日本の高齢者医療を考えるうえで、注目したいのが寝たきり率です。古い調査ではありますが、病院を含む高齢者施設で寝たきりの人が占める割合は、日本に比べてスウェーデンでは約10分の1、アメリカでは約6分の1だったという報告もあります。
「寝たきり」の定義の仕方やカウント方法が国によってかなり違いますし、単純な比較はできないものの、日本ほど医療に簡単にアクセスできない国の高齢者のほうが、日本の高齢者よりもずっと元気だというのは間違いありません。
和田秀樹氏（以下、和田）：要するに、「医療に簡単にアクセスできないこと」が寿命を延ばすという意味でも、寝たきりを減らすという意味でも、むしろプラスに働く可能性があるということですね。
木村：逆に病院に行くことが趣味みたいになっている人がいるほど、行きたいときに好きなだけ医者にかかれて、「恵まれている」はずの我が国では、寿命は頭打ちで、寝たきりの人たちは増える一方です。
和田：日本にも、医療から距離をおかざるを得なくなったことが、かえって良い結果をもたらした「夕張パラドックス」と呼ばれる事例がありますよね。
木村：コロナ禍のときにも、似たようなことがありましたよね。前代未聞の「自粛生活」に突入して、毎日のように病院のハシゴをしていた人さえ感染を恐れてぱったり行かなくなった2020年は、新型コロナというこれまでなかった感染症で死ぬ人がかなりいたにもかかわらず、全体の死者数は前年より約8400人も少なかったというのは一部には有名な話ですよね。
でも、みんなが病院に戻ってきた2021年の死者数は、2020年から6万7000人以上も増えてしまいました。これはつまり、日本の医療がむしろ足かせになっている、もっとはっきり言ってしまえば、余計なことをしているということでしょう？