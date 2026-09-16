「動物病院は苦手」という猫ちゃんも多いのではないでしょうか。今回ご紹介するのは、動物病院で、100点満点のリアクションを見せてくれた猫ちゃんです。Xで432万表示、19万を超えるいいねを記録した投稿には「キモチがそのまま顔に出てるw」「めちゃくちゃかわいい！」といった声が続々と寄せられています。

【写真：動物病院に連れてこられた猫…キャリーバッグを開けた瞬間の『100点満点のリアクション』】

病院でキャリーバッグを開けると…

漫画家・川崎順平さんのXアカウント『川崎順平 連載準備中』に投稿されたのは、ある日の動物病院での出来事。猫ちゃんが入っているキャリーバッグを開けてみると…。

中から姿を見せたのは、子猫の「コマ」ちゃんでした。

コマちゃんは目をまん丸に見開き、両手をバッグのふちにかけて、身を乗り出していたそうです。

まるで「ここはどこ！？」という声が聞こえてきそうな光景。両手をしっかり踏ん張る姿もたまりません。「動物病院に連れて来られた猫として100点の表情」という飼い主さんの一言にも納得してしまう、なんとも印象的なワンシーンです。

100点満点のリアクションに賞賛の声

100点満点のリアクションを見せてくれたコマちゃんには、投稿を見た人からもたくさんのコメントが寄せられています。「この顔！最高です」「借りてきた猫とはまさにこのこと」「まんまるお目目で絶望してて可愛すぎる」「本日のリアクション大賞w」といった声のほか、「騙し討ちだー！」「病院…だと」「聞いてない！」「謀ったな！」など、コマちゃんの気持ちを代弁するようなコメントもありました。

そんなコマちゃんは、2026年7月に保護猫団体から引き取られ、家族にお迎えしたばかりなのだとか。三つ目模様がチャームポイントで、とってもやんちゃな女の子なのだそうです。今回も、お茶目な姿でたくさんの人を笑わせてくれました！

Xアカウント『川崎順平 連載準備中』では、川崎さんの漫画作品と共に、ときどきコマちゃんや先住猫の「フジ」くんの愛らしい姿も見ることができます。

飼い主さん、コマちゃん、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Ｘアカウント「川崎順平 連載準備中」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。