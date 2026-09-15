PCAは4安打4打点1盗塁＆42号の大暴れ

【MLB】カブス 7ー3 ブレーブス（日本時間15日・シカゴ）

カブスのピート・クロウ＝アームストロング外野手が14日（日本時間15日）、本拠地で行われたブレーブス戦に先発出場し、42号2ランを含む5打数4安打4打点1盗塁と大暴れした。チームを7-3の快勝に導くなか、大谷翔平投手すら未達成の「メジャー初偉業」を達成。ナ・リーグMVP獲得を決定づけるような活躍だった。

2回2死一、二塁で2点二塁打を放ち今季100打点に到達すると、4回には37個目の盗塁を成功させた。さらに6回、右越えへ42号2ランを叩き込んだ。1970年のビリー・ウィリアムズに並ぶ球団左打者最多タイ記録を打ち立て、打点も102まで伸ばしている。

米スポーツ統計会社「OptaSTATS」によると、PCAは今季「4安打以上・複数長打・本塁打」をすべて記録した試合が7試合目となり、「これは、近代野球以降のMLBで1シーズンにおける最多記録」だという。

また、MLB公式のサラ・ラングス記者もX（旧ツイッター）を更新してPCAの快挙を紹介。1試合で「本塁打＆盗塁」を同時に記録した試合が8度目となり、「1991年のライン・サンドバーグを抜き、現在の盗塁ルールが採用された1898年以降、カブスの選手としてシーズン最多記録」になったという。

2024年の大谷以来、史上7人目となる「40本塁打＆40盗塁（40-40）」の偉業達成まであと3盗塁に迫っている。大谷が離脱したいま、MVPレースを完全独走している状況だ。（Full-Count編集部）