◇ア・リーグ ヤンキース8－3ツインズ（2026年9月14日 ミネアポリス）

ヤンキースは14日（日本時間15日）、敵地でのツインズ戦に逆転勝利。主砲のアーロン・ジャッジ外野手（34）が右肋骨の疲労骨折から復帰後、初本塁打を放つなど、打線が奮起して連勝を飾り、3年連続となるポストシーズン（PS）進出を決めた。

1－2の8回、カバジェロ、ライスの適時打で4－2と逆転し、なおも1死一、二塁で迎えた第4打席で相手6番手のAJ・ミンターの高めカットボールを捉えて、左翼席中段まで運ぶ飛距離415フィート（約126・4メートル）の特大18号3ランを放った。

右肋骨の疲労骨折で6月上旬から負傷者リスト（IL）入りしていたジャッジは今月8日（同9日）のロッキーズ戦で3カ月ぶりに戦列復帰。この一発が復帰後、6試合、22打席目で待望の初アーチとなった。復帰後は22打席で11三振と本調子ではなかったが、ようやく主砲に大きな当たりが飛び出し、ベンチでナインもお祭り騒ぎとなった。

チームは8回に一挙6得点でツインズに逆転勝ち。ア・リーグ東地区首位を走るレイズとのゲーム差を3・5に縮めた。22日（同23日）からは本拠で直接対決4連戦が控えているだけにまだ諦めるわけにはいかない。