スクーバルが7回9K無失点で3年連続2桁10勝目

【MLB】ドジャース 4ー1 レッズ（日本時間15日・シンシナティ）

ドジャースは14日（日本時間15日）、敵地で行われたレッズ戦で快勝し、2013年から史上最長14年連続のポストシーズン進出を決めた。タリク・スクーバル投手が7回3安打無失点で今季10勝目（7敗）を挙げた。

スクーバルの快投が光った。2回1死一塁でブリトーを遊ゴロ併殺打に。4回2死二塁でステファンソンを右飛に打ち取り、5回1死一、二塁では下位打線から2者連続三振を奪った。7回球を投げて3安打無失点、9奪三振1四球。3年連続となる2桁10勝目を挙げた。

打線はタッカーが2回先頭で右越えへ9試合ぶりの15号ソロ。4回にはテオスカー・ヘルナンデスが右中間14号2ランを放った。7回にはエンリケ・ヘルナンデスの中前適時打で加点した。

大谷翔平が右上腕二頭筋の炎症のため負傷者リスト（IL）に入っている。今季の打線を引っ張ったパヘスも離脱する中でポストシーズン進出を決めた。なお、地区優勝マジックを3に減らした。（Full-Count編集部）