「もしかして」セバスチャン・スタン、『ザ・バットマン2』撮影中に 「『ゴッドファーザー PART II』みたいな傑作なのでは」と手応え

セバスチャン・スタンが、DC映画『ザ・バットマン2（原題：The Batman: Part II）』の撮影に大きな手ごたえを感じているようだ。かの傑作『ゴッドファーザー PART II』（1974）を引き合いに出しながら、作品への思い入れを語っている。

本作はロバート・パティンソン主演『THE BATMAN－ザ・バットマン－』（2022）の続編で、監督・脚本はマット・リーヴスが続投。プロットは謎に包まれており、スタンの役どころも──トゥーフェイス／ハービー・デント役だといわれているが──いまだ明かされていない。

米のインタビューにて、スタンは「秘密を完全に守り通すことはできません」と前置きしながら、「僕が言えるのは、映画を観るまでは、実際にどんな作品なのかを完全には理解できないということ」と語った。

「セットに行き、周りを見渡しながら、“もしかして、『ゴッドファーザー PART II』みたいな傑作を撮ってるんじゃないか？”と思うことがあります。それくらい手ごたえを感じているんです。マットはこの作品に3年を費やしてきました。役柄や内容についてはいろんな憶測がありますが、素晴らしい結果になるはず。とても現実的で、リアルな作品で、そこが僕はとても気に入っているんです。」

ルーマニアで生まれ、12歳までヨーロッパで育ったスタンにとって、「バットマンは最もなじみ深い存在だった」という。一番好きなスーパーヒーロー映画は『バットマン リターンズ』（1992）で、『バットマン フォーエヴァー』（1995）も「大好き」だという。とりわけ、ジム・キャリー演じるリドラーがお気に入りだったそうだ。

本作について、「情報を小出しにしたい気持ちもありますが、まだ公開までは時間があるから」というスタン。劇中で口にするセリフをひとつ教えてほしいと求められると、「難しいですね……いいヒントを出したいな。“クッキー”という言葉を思いつきました」とだけ答えた。

映画『ザ・バットマン2（原題）』は2028年2月18日に米国公開予定。日本公開日は未定。

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