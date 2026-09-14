「顔面崩壊レベルの衝撃！？」新入り猫が珍獣猫のお尻を嗅いだ結果のえげつないフレーメン反応に爆笑必至

届かない猫パンチ合戦！承太郎とDIOばりの「オラ無駄の日々」は今日も続く

元・野良猫が珍妙猫とコンビ結成！解散の危機を乗り越え、洗濯ネットの試練に挑む

チャンネル情報

縁あって我が家に来た翡文（ひふみ・オス三毛猫）、琥麦（こむぎ・招き猫娘）、紗崙（しゃろん・シャムキジ靴下猫）、陸珸（ろくご・どら焼き茶トラ猫）の珍妙な生態及びうちで預かったり縁のあった猫たち等を披露しております。 Observing my cat's behavior,uploading their funny videos