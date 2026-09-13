「３億ポンドも費やしたのに。悪魔的だ」開幕から６時間ノーゴール…プレミア名門の惨状にOB愕然！次節はvs鈴木彩艶
０、０、０、そしてまた０だ。
ロベルト・デ・ゼルビ監督が率いるトッテナムは現地９月12日、プレミアリーグ第４節でエバートンとホームで対戦。今季２度目のスコアレスドローに終わり、リーグ開幕４戦で２分２敗となった。４試合連続で無得点（５失点）は、クラブとしてプレミアリーグ初の不名誉な記録だ。
夏に総額およそ３億ポンド（622億円）超もの資金を投じ、超大型補強を敢行しただけに、落胆ぶりは大きい。直近２年連続で17位に沈むなか、今季も降格争いを強いられるのか--。
OBのジェイミー・レドナップ氏は、英衛星放送『Sky Sports』で「３億ポンドも費やしたのだから、得点に問題が生じるとは思わなかった。６時間（90分×４試合）で１点も奪えないなんて、まさに悪魔的だ」と言い放った。
53歳の元イングランド代表MFはその上で「ファンと選手たちの間に絆が感じられない。初勝利がいつ訪れるのか分からない。この状態がさらに長引くかもしれないが、それでもいくつかの前向きな要素は見える」と指摘。次のような考えを示した。
「彼らが持つ戦力を考えれば、このままではいけない。気に入らない点もある。ロバートソンは左サイドバックであり、左ウイングも兼任していた。それは（左ウイングの）マルムシュが中央に行きたがるからだ。そのバランスは上手く機能せず、結果として戦術のバランスが崩れてしまっている。
最適な布陣を組むこと--それがデ・ゼルビが解決すべき課題だ。中盤のバランスも適切ではない。私でさえ、試合を見ながら『どう変えればいいのか？』と考えている。答えよりも疑問の方が多い。彼は今日、あらゆる手を尽くした。しかし、解決策を見つけられなかった。質が足りなかったが、彼らには質の高い選手たちがいる」
名手を揃える名門は、次節は鈴木彩艶がゴールを守るアストン・ビラと対戦する。待望の一発は生まれるだろうか。ただ、その前にカラバオカップ３回戦で、遠藤航が所属するリバプールと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ロベルト・デ・ゼルビ監督が率いるトッテナムは現地９月12日、プレミアリーグ第４節でエバートンとホームで対戦。今季２度目のスコアレスドローに終わり、リーグ開幕４戦で２分２敗となった。４試合連続で無得点（５失点）は、クラブとしてプレミアリーグ初の不名誉な記録だ。
夏に総額およそ３億ポンド（622億円）超もの資金を投じ、超大型補強を敢行しただけに、落胆ぶりは大きい。直近２年連続で17位に沈むなか、今季も降格争いを強いられるのか--。
53歳の元イングランド代表MFはその上で「ファンと選手たちの間に絆が感じられない。初勝利がいつ訪れるのか分からない。この状態がさらに長引くかもしれないが、それでもいくつかの前向きな要素は見える」と指摘。次のような考えを示した。
「彼らが持つ戦力を考えれば、このままではいけない。気に入らない点もある。ロバートソンは左サイドバックであり、左ウイングも兼任していた。それは（左ウイングの）マルムシュが中央に行きたがるからだ。そのバランスは上手く機能せず、結果として戦術のバランスが崩れてしまっている。
最適な布陣を組むこと--それがデ・ゼルビが解決すべき課題だ。中盤のバランスも適切ではない。私でさえ、試合を見ながら『どう変えればいいのか？』と考えている。答えよりも疑問の方が多い。彼は今日、あらゆる手を尽くした。しかし、解決策を見つけられなかった。質が足りなかったが、彼らには質の高い選手たちがいる」
名手を揃える名門は、次節は鈴木彩艶がゴールを守るアストン・ビラと対戦する。待望の一発は生まれるだろうか。ただ、その前にカラバオカップ３回戦で、遠藤航が所属するリバプールと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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