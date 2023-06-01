「高校野球女子選抜」とイチロー（52）率いる野球チーム「イチロー選抜 KOBE CHIBEN」のエキシビションマッチが、13日に東京ドームで開催される。

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本番を翌日に控えた12日の夜、イチローはKOBE CHIBENのメンバーらと決起集会を行った。3年連続参戦の松井秀喜（52）も出席。乾杯の挨拶でイチローは「時間も場所も制限がある中で、みんなよく頑張りました。緊張感あるでしょ。怖さもあると思うんだけど、でも僕らはできることをやってきたから、明日はそれを思い切って出しましょう！」とメンバーを鼓舞すると、自らスターティングメンバーを発表した。

「1番・ピッチャーは僕やります、イチロー。2番・ショート、（松井）稼頭央」と続けて、「4番サード・松井秀喜」と口にすると、隣にいた松井は「はい、頑張ります！」と答え、会場からは「うぉー！」という大歓声が上がった。

松井は初参加となった2024年の試合で、9回に東京ドームで20年ぶりのホームランを打つと、翌25年にも3回に先制となる3ランホームランを放った。松井の隣に腰を下ろしたイチローは「あれは狙ってくださいよ、3年連続（ホームラン）は」とプレッシャーをかけると、松井は「狙って打てるんだったら狙いますけどね」と返した。

そしてイチローは、明日の試合にかける思いを語った。

イチロー：俺たちの力を、練習でやっていることを見せれば大丈夫だって全然ならない。やられることばかり考えてしまう。だけど明日、最後僕らが勝って、お客さんにも喜んでもらって盛り上がりたいでしょう。女子のためにっていうか、（女子野球選手の）目標となる試合に、それを絶対に守らなきゃいけないっていうか。作っていかなきゃいけないものだから、そこを明日の目標にしたいね。

松井秀喜：まだまだ高い壁であり続けたいっていうか。

イチロー：（そう）ありたい。それは僕らがやらなきゃいけないことなので、使命みたいなものなんだけど。見ていて気持ちのいい試合にしたいなって。そのためにはやっぱり敬意が大事だから。

イチロー：いやだよね、負けて来年までずっと負けた気持ちになって。絶対いやだもん。

松井秀喜：とにかく勝つ！

イチロー：勝つよ！それはすごく大事だな。

【KOBE CHIBENスタメン】

1.イチロー 投

2. 松井稼頭央 遊

3. 廣澤伸哉 中

4. 松井秀喜 三

5. 藤本博史 捕

6. 澤本啓太 一

7. ｱﾗﾝ･ﾀｰﾅｰ 二

8. 永本泰盛 左

9. 浦次茂記 右



【試合日程】

SATO presents「高校野球女子選抜」vs「イチロー選抜 KOBE CHIBEN」

9月13日（日）午後1時試合開始（東京ドーム）

