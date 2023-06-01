イチロー自らスタメン発表「1番・ピッチャーは僕やります」3年連続参戦の松井秀喜は「4番・サード」【高校野球女子選抜戦】
「高校野球女子選抜」とイチロー（52）率いる野球チーム「イチロー選抜 KOBE CHIBEN」のエキシビションマッチが、13日に東京ドームで開催される。
本番を翌日に控えた12日の夜、イチローはKOBE CHIBENのメンバーらと決起集会を行った。3年連続参戦の松井秀喜（52）も出席。乾杯の挨拶でイチローは「時間も場所も制限がある中で、みんなよく頑張りました。緊張感あるでしょ。怖さもあると思うんだけど、でも僕らはできることをやってきたから、明日はそれを思い切って出しましょう！」とメンバーを鼓舞すると、自らスターティングメンバーを発表した。
「1番・ピッチャーは僕やります、イチロー。2番・ショート、（松井）稼頭央」と続けて、「4番サード・松井秀喜」と口にすると、隣にいた松井は「はい、頑張ります！」と答え、会場からは「うぉー！」という大歓声が上がった。
松井は初参加となった2024年の試合で、9回に東京ドームで20年ぶりのホームランを打つと、翌25年にも3回に先制となる3ランホームランを放った。松井の隣に腰を下ろしたイチローは「あれは狙ってくださいよ、3年連続（ホームラン）は」とプレッシャーをかけると、松井は「狙って打てるんだったら狙いますけどね」と返した。
そしてイチローは、明日の試合にかける思いを語った。
イチロー：俺たちの力を、練習でやっていることを見せれば大丈夫だって全然ならない。やられることばかり考えてしまう。だけど明日、最後僕らが勝って、お客さんにも喜んでもらって盛り上がりたいでしょう。女子のためにっていうか、（女子野球選手の）目標となる試合に、それを絶対に守らなきゃいけないっていうか。作っていかなきゃいけないものだから、そこを明日の目標にしたいね。
松井秀喜：まだまだ高い壁であり続けたいっていうか。
イチロー：（そう）ありたい。それは僕らがやらなきゃいけないことなので、使命みたいなものなんだけど。見ていて気持ちのいい試合にしたいなって。そのためにはやっぱり敬意が大事だから。
イチロー：いやだよね、負けて来年までずっと負けた気持ちになって。絶対いやだもん。
松井秀喜：とにかく勝つ！
イチロー：勝つよ！それはすごく大事だな。
【KOBE CHIBENスタメン】
1.イチロー 投
2. 松井稼頭央 遊
3. 廣澤伸哉 中
4. 松井秀喜 三
5. 藤本博史 捕
6. 澤本啓太 一
7. ｱﾗﾝ･ﾀｰﾅｰ 二
8. 永本泰盛 左
9. 浦次茂記 右
【試合日程】
SATO presents「高校野球女子選抜」vs「イチロー選抜 KOBE CHIBEN」
9月13日（日）午後1時試合開始（東京ドーム）