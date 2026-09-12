YouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」が、「【衝撃改悪】2026年dカード解約！おすすめ乗り換えカードはこれ一択！解約方法も併せて解説」を公開した。

動画では、一般の「dカード」の大幅な改悪の全貌と、一番おすすめの乗り換え先カードについて詳しく解説している。



長年、年会費無料で基本還元率1.0%のおすすめカードとして君臨してきた「dカード」だが、大幅な改悪が発表された。動画では、4つの改定ポイントが順番に整理されている。

最も影響が大きいのは「基本還元率の半減」だ。2027年1月の利用分から、従来の100円につき1ポイントが、200円につき1ポイントへと下がる。

さらに、「年会費の条件付き有料化」も導入され、前年度に一度もカード利用がない場合は1,650円の年会費が発生する。使っていないカードをうっかり放置してしまうと「無駄な出費になりかねない」と注意を促した。



また、「スマホ決済時の還元率」についても、新しいdカードへの切り替えが必要になるなど、条件が複雑化していると指摘。

これらの改悪を受け、動画では「dカード」を維持すべき人と乗り換えるべき人の判断基準を明確に提示した。



その上で、一番おすすめの乗り換え先として「JCB CARD W」を紹介。年会費が永年無料で、いつでもどこでも基本還元率1.0%を維持している点が最大のメリットだという。

加えて、Amazonやセブン-イレブンでの還元率が2.0%、スターバックスではスタバカードへのチャージで最大10.5%と、日常的に使うお店で「面白いくらいザクザク貯まる」と解説した。貯まったポイントも街中の多くのお店で利用でき、利便性は十分だ。



唯一の注意点として、「JCB CARD W」の申し込み対象は「18歳以上39歳以下」に限られる。

ただし、39歳までに発行しておけば40歳を過ぎても年会費無料でそのまま使い続けられるとのこと。



還元率が下がったカードを漫然と使い続けるのではなく、自身のライフスタイルに合った最適な1枚を選ぶことの重要性が学べる内容となっている。



【投稿者紹介】

・名前「タイジュ＠ゴールドカードマニア」

これまでに40枚以上のクレジットカードを発行し、年会費無料のものを中心に10枚以上のゴールドカードを発行。

「誰か1人にでも”役に立った”」と思ってもらえる情報発信を目指して活動中。

Youtubeチャンネルの他に、ウェブサイト「ゴールドカードマニア」も運営中。



・Youtubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」

http://www.youtube.com/@gold-card-mania

・ウェブサイト「ゴールドカードマニア」

https://gold-card-mania.com/



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