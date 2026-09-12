明日『VIVANT』第18話 ノコル＆チョッキーの場面写真公開 一致団結で宿敵シンシーに挑む…？
9月13日21時から放送される堺雅人主演の日曜劇場『VIVANT』第18話より、場面写真1カットが先行解禁された。
【動画】『VIVANT』チョッキーが日本に来る！ 来日決定報告にファン大歓喜「待ってました!!」「会いたい!!」
「テントは全勢力をかけて、兄さんに協力する…」。
第17話のラストシーンで熱い“兄弟”の絆が交わされた。ノコル（二宮和也）という最強の義弟の協力を得た乃木（堺雅人）は、悲願である黒須（松坂桃李）ら仲間の奪還へ向けてまい進。さらに、そこにテントのモニターであるチョッキー（Ohm‐Tanapak／オーム・タナパック）も加わり、対シンシーへ向けた日本、バルカ、タイと世界を股にかけた多国籍チームが結成される。一致団結で宿敵に挑む！
……と、思いきや、今回公開された写真のチョッキーと対面するノコルの様子が何か変。眉間にシワを寄せ、イライラしているようにも見える。二人の間に一体何が!?
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。
【動画】『VIVANT』チョッキーが日本に来る！ 来日決定報告にファン大歓喜「待ってました!!」「会いたい!!」
「テントは全勢力をかけて、兄さんに協力する…」。
第17話のラストシーンで熱い“兄弟”の絆が交わされた。ノコル（二宮和也）という最強の義弟の協力を得た乃木（堺雅人）は、悲願である黒須（松坂桃李）ら仲間の奪還へ向けてまい進。さらに、そこにテントのモニターであるチョッキー（Ohm‐Tanapak／オーム・タナパック）も加わり、対シンシーへ向けた日本、バルカ、タイと世界を股にかけた多国籍チームが結成される。一致団結で宿敵に挑む！
……と、思いきや、今回公開された写真のチョッキーと対面するノコルの様子が何か変。眉間にシワを寄せ、イライラしているようにも見える。二人の間に一体何が!?
日曜劇場『VIVANT』第2シーズンはTBS系にて毎週日曜21時放送。