「彼から植木を買いたい！」世界中から依頼が殺到する“プラントハンター”西畠清順氏に密着。イギリス王室やディオールをはじめ、世界の富豪や一流ブランドが顧客に名を連ねる。

【写真で見る】旅客機で！？アルゼンチンから高さ20ｍの巨木を運搬

西畠氏は運搬方法まで規格外！高さ20メートルにもなる木を生きたまま日本へ運ぶため、旅客機に貨物として積み込み空輸したことも…巨大植物を世界中から届けるプラントハンターの知られざる仕事を追った。

今回は、個人宅に植えられた4000万円の大木の持ち主も直撃！！

4000万円の巨木を売る「プラントハンター」顧客にはイギリス・ウィリアム王子も…

見たこともない巨大な植物！実は価格4000万円の売り物。

買い手は、世界の富豪から商業施設まで様々だが、今「彼から植木を買いたい」と指名が殺到しているのが、プラントハンターの西畠清順氏。

西畠清順氏

「公園作るから木がいる、イベントやるから植物で演出したい…という時に有用な植物を探してきて提供する仕事」

明治元年から続く、植木の卸問屋の5代目でもある西畠さん。イギリス王室のウィリアム王子も顧客の一人。

最近では ディオールの代官山新店の庭園を手掛けたほか大阪・関西万博のフランス館には、樹齢1000年のオリーブの大木を生きたまま運搬し、展示してみせるなど年間100件以上の仕事が舞い込む売れっ子だが、そのワケは、普通の植木屋さんにはない“審美眼”。

「紛争地に自生」「草食恐竜がたべていた」命がけで“個性あふれる植物”2万株をハント！

西畠氏

「普通の植物屋さんは市場に行く、問屋から買うという所で終わるが、僕は自生地に行きたいと思っちゃう。僕の木は、自然本来の姿とか、異常に曲がっているとか。この木も台風でぶっ倒れて、また起き上がった。その方が植物の良さが出る」

彼が求めるのは、無骨でインパクトがある植物たち。庭園やイベントに“個性”を求める顧客から重宝されている。

その大きさも運搬も全てが規格外！

西畠さんの拠点には、50か国から集めた珍しい植物が2万株。

西畠氏

「この植物は2億年以上前からある。草食恐竜に食べられないよう巨大化した。草食恐竜も食べるために首を長くして巨大化した（と言われてる）。お互いに巨大化していった」

普段は、海外のプラントハンター仲間や、現地の聞き込み調査を基に顧客のニーズに合った植物を探すそうだが、命知らずの行動力で、時には崖に生える植物をハント！こんな“極限のゲンバ”も。

西畠氏

「これは砂漠のバラ、アデニウム・アラビカムと言う。中東やアラブの国の砂漠に生えている。（自産地の）イエメンに行った時、行ってから気づいたが紛争がやばすぎて。検問で絵に描いたようなマシンガン持っていたり。一歩間違えたら拘束されるやつやなと思って」

ビジネス用語“根回し”の語源！出荷前の入念な下準備

そして"ハンティング”以上に大変なのが、運び出し！入念な下準備は欠かせない。

西畠氏

「急にいきなり根っこ切ったり掘り上げたりすると、植物は一発で死んでしまう。だから『根回し』といって、冬の眠ってる間に根っこを切って準備しといてあげる」

水分を吸収する『細根（さいこん）』は幹から遠い所にある事が多いため、事前に幹の近くの根を切って 新たな細根を生やしておく。これは『根回し』と呼ばれる下準備で、ビジネスで行われる『根回し』の語源なのだとか。これが大木ともなれば、日本に運ぶのは至難の業！

旅客機で！？アルゼンチンから高さ20ｍの巨木を運搬

西畠氏

「これはアルゼンチンから来た『パラボラッチョ』と現地で呼ばれる木。運ぶのが大変です」

大きいもので高さ20メートル、幅は1.5メートルにもなる極太の植物！船で運ぶなら2か月はかかり、木が死んでしまうリスクが。ならば、空輸はどうか？

西畠氏

「（貨物）飛行機がチャーターできるというから、積んでいこうと思ったら、1億円くらいかかるっていわれたんですよ。仕方ないから混載便で、旅客機の中に入れて持ってきた」

航空会社に頼み込んで、旅客機に貨物として積み込む事に！“お客さんと巨大植物が一緒”の 奇妙な空の旅の末…パラボラッチョは日本へやってきたのだ。

西畠氏

「だいたい、4000から5000万円ぐらい。ビジネスで成功されている方で、その人のお家に入ってる」

そんな『個人宅』を、都内で見つけた！

パラボラッチョの持ち主は…

西村誠司氏

「こんにちは！にしたんクリニックの西村です！」

「このシンボリックな佇まい。（お客さんが）来た時に見たことないような、『あっ！』というインパクトのあるものが必要だなと思った」

長さ4メートルのしめ縄を巻き、毎日パワーを貰っているそうだ！

“3Dハンティング”で、映画やゲームにリアルな植物を！

西畠さんは今、 新たな取り組みもスタート！

西畠氏

「歴史的な場所に生えている木とか、絶滅危惧種とか貴重種の植物を3Dでスキャンしてデータをハンティングするっていう」

3Dスキャンしていたのは“しだれ紅葉”。下に垂れるこの姿は、突然変異で生まれる珍しいものだそうで…植物の貴重な姿を後世に残すべく、出会うたびに3Ｄ化！こんな"活かし方”も！

西畠氏

「今のゲーム制作会社とか映画の制作会社ってほとんど3Dデータを買って作っている（所が多い）。僕は植物データだったら世界で一番持っている。今1500点位ある。いろんな映画とかゲームに使ってもらえたら」

唯一無二の植物を求め、今日も西畠さんは世界を飛び回る！