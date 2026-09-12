カウンセラーのRyota氏が指摘「根性の問題ではない」忍耐力のない若者が急増する社会の罠
カウンセラーで作家のRyota氏が自身のYouTubeチャンネルで「【特にZ世代】忍耐力のない・打たれ弱い人が増加した7つの理由／少しのことで傷つき投げやりになる人…身近にいませんか？」を公開した。近年、Z世代などの若年層を中心に急増している「忍耐力のない人」「打たれ弱い人」について、その原因は個人の根性論ではなく、現代の社会環境やテクノロジーの進化による体験不足にあると指摘した。
Ryota氏は、若年層を中心に「ちょっと叱られたら、もう立ち直れない」といった人が出てきている現状に触れ、「根性とかそういうお話ではなくて、社会的な問題」だと提起する。
動画内では、忍耐力が低下した理由を7つの観点から解説。まず1つ目に「時短、結論のみに慣れ過ぎている」ことを挙げ、タイパ重視の文化やショート動画の普及によって「とにかくじっくり楽しむんじゃなくて、内容さえわかればいい」という思考が根付いていると指摘した。
続いて「失敗、挫折体験の減少」や「叱られる、注意される回数が減った」といった背景に言及。インターネットで事前に正解を調べることで失敗を回避できるようになった半面、失敗から立ち直る経験が不足していると説明。「ハラスメント問題」への懸念や逆恨みへの恐れから、他者を叱る・注意する機会そのものが社会全体で減少していると語った。
さらに、「考える前に答えを見る」「すぐ手に入る、行動できてしまう」「選択のパラドックスによる諦め」「極端な自衛」といった要因を列挙。選択肢が多すぎるゆえに少しでも困難に直面すると「自分には向いていない」と断定し、すぐに別の選択肢へ乗り換えてしまう傾向があると分析した。
最後に、Ryota氏は忍耐力を高めるための解決策として、「内発的動機づけ」の重要性を強調した。他者からの評価や見返りといった外発的な動機ではなく、「自分が興味を持っているからやる」という意識を持つことが継続の鍵になると説明。「自分を満足させるため、そのための行動っていうのを一つ決めて、継続していっていただければ」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。
Ryota氏は、若年層を中心に「ちょっと叱られたら、もう立ち直れない」といった人が出てきている現状に触れ、「根性とかそういうお話ではなくて、社会的な問題」だと提起する。
動画内では、忍耐力が低下した理由を7つの観点から解説。まず1つ目に「時短、結論のみに慣れ過ぎている」ことを挙げ、タイパ重視の文化やショート動画の普及によって「とにかくじっくり楽しむんじゃなくて、内容さえわかればいい」という思考が根付いていると指摘した。
続いて「失敗、挫折体験の減少」や「叱られる、注意される回数が減った」といった背景に言及。インターネットで事前に正解を調べることで失敗を回避できるようになった半面、失敗から立ち直る経験が不足していると説明。「ハラスメント問題」への懸念や逆恨みへの恐れから、他者を叱る・注意する機会そのものが社会全体で減少していると語った。
さらに、「考える前に答えを見る」「すぐ手に入る、行動できてしまう」「選択のパラドックスによる諦め」「極端な自衛」といった要因を列挙。選択肢が多すぎるゆえに少しでも困難に直面すると「自分には向いていない」と断定し、すぐに別の選択肢へ乗り換えてしまう傾向があると分析した。
最後に、Ryota氏は忍耐力を高めるための解決策として、「内発的動機づけ」の重要性を強調した。他者からの評価や見返りといった外発的な動機ではなく、「自分が興味を持っているからやる」という意識を持つことが継続の鍵になると説明。「自分を満足させるため、そのための行動っていうのを一つ決めて、継続していっていただければ」と視聴者に呼びかけ、動画を締めくくった。
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YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。