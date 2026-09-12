シドニー・スウィーニー、新CMで過去最高レベルの大胆ルック 「史上最高」「これはひどい」と賛否
ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』や映画『マダム・ウェブ』などに出演し、レッドカーペットでの刺激的な装いや、自身の下着ブランドで披露する過激なモデル姿でも注目を集めるシドニー・スウィーニー。新しく出演した広告で過去最高ともいえる大胆なルックを見せている。
【写真】自身のブランドの下着を着用するシドニー・スウィーニー
今回公開されたのは、スポーツトレーディングアプリ「Novig」の広告。シドニーはその中で、裸体をアメリカンフットボールの防具やボール、バスケットボールなどで隠しながら、「スポーツを知っているつもり？ なら証明してみて。Novigはスポーツ。だからスポーツを見せたかったの」とコメント。
そしてホッケーや野球、サッカー、テニス、ゴルフなどの道具やウェアで体の一部を隠しながら、アプリが様々なスポーツに対応していることをアピールする。
Varietyによると、シドニーは同社の戦略的パートナーを務めるとともに、同社の株式も保有しているという。彼女は声明で、「このキャンペーンは、楽しいアイデアに身を委ねることが目的でした。コンセプトはシンプルです。雑音を排除し、スポーツのみにフォーカスすること。このキャンペーンは自信とユーモア、そして遊び心で、それを具現化しています」と述べている。
CMを投稿したシドニーのインスタグラムには、「史上最高の広告」「スポーツがこれほど魅力的に見えたことはない」といった称賛の声が寄せられる一方で、「これはひどい」「スポーツは服を全部脱ぐこととは何の関係もない」といった批判的な意見も見られ、賛否を呼んでいる。
なおシドニーは、今年はじめに立ち上げた自身の下着ブランド「Syrn」でも、きわどい広告キャンペーンを次々と展開。先月末にも、下着姿でケーキを作る新しいCMを公開し、話題をさらっていた。
【写真】自身のブランドの下着を着用するシドニー・スウィーニー
今回公開されたのは、スポーツトレーディングアプリ「Novig」の広告。シドニーはその中で、裸体をアメリカンフットボールの防具やボール、バスケットボールなどで隠しながら、「スポーツを知っているつもり？ なら証明してみて。Novigはスポーツ。だからスポーツを見せたかったの」とコメント。
Varietyによると、シドニーは同社の戦略的パートナーを務めるとともに、同社の株式も保有しているという。彼女は声明で、「このキャンペーンは、楽しいアイデアに身を委ねることが目的でした。コンセプトはシンプルです。雑音を排除し、スポーツのみにフォーカスすること。このキャンペーンは自信とユーモア、そして遊び心で、それを具現化しています」と述べている。
CMを投稿したシドニーのインスタグラムには、「史上最高の広告」「スポーツがこれほど魅力的に見えたことはない」といった称賛の声が寄せられる一方で、「これはひどい」「スポーツは服を全部脱ぐこととは何の関係もない」といった批判的な意見も見られ、賛否を呼んでいる。
なおシドニーは、今年はじめに立ち上げた自身の下着ブランド「Syrn」でも、きわどい広告キャンペーンを次々と展開。先月末にも、下着姿でケーキを作る新しいCMを公開し、話題をさらっていた。