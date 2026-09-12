「俺のせいでやめるの？」爆食ダイエット夫婦が明かす“リアルな夫婦喧嘩”とすれ違う本音
YouTubeチャンネル「爆食ダイエット夫婦」が、「【ガチ喧嘩】仲直りしてない状態でカメラを回しました。久々の夫婦喧嘩をほぼノーカットで…【閲覧注意】」と題した動画を公開した。まるちゃんとじゅんちゃんが夫婦喧嘩の顛末を語り合い、「最低限の身だしなみはするけど、それ以上のオシャレは自己満足でやる」と本音をぶつけ合う様子が収められている。
動画はお菓子を食べながら、まるちゃんが「喧嘩しました」と切り出すところからスタート。事の発端は、まるちゃんがメイクやファッションを楽しむモチベーションを保つため、じゅんちゃんに「リアクションくれないか」と協力を求めたこと。しかし、無言で運転されるなど、じゅんちゃんの冷淡な態度に傷ついたと怒りを滲ませる。
一方のじゅんちゃんは、「どの程度悩んでいるのか分からない」と戸惑いを告白。本気で悩んでいるのか、単に褒めてほしいだけなのか区別がつかず、「俺のせいでやめたり続けたりするのか」とプレッシャーに感じていたと胸の内を明かした。これに対し、まるちゃんは楽しい気持ちを共有したかっただけだと反論し、夫婦間の認識のズレが浮き彫りになる。
話し合いが平行線をたどる中、まるちゃんは「最低限の身だしなみはするけど、それ以上のオシャレは自己満足でやるからリアクションは求めない」と宣言。じゅんちゃんが「帽子かぶっちゃダメってこと？」と焦る場面もあったが、まるちゃんは誰のためでもなく自分のためにやると線引きを明確にした。
最後は、無事に仲直りできたことが報告され、和やかな雰囲気で締めくくられた。カメラの前で包み隠さず本音をぶつけ合い、お互いの妥協点を見つけていく姿に、夫婦のリアルな関係性と深い絆が感じられる対談となっている。
動画はお菓子を食べながら、まるちゃんが「喧嘩しました」と切り出すところからスタート。事の発端は、まるちゃんがメイクやファッションを楽しむモチベーションを保つため、じゅんちゃんに「リアクションくれないか」と協力を求めたこと。しかし、無言で運転されるなど、じゅんちゃんの冷淡な態度に傷ついたと怒りを滲ませる。
一方のじゅんちゃんは、「どの程度悩んでいるのか分からない」と戸惑いを告白。本気で悩んでいるのか、単に褒めてほしいだけなのか区別がつかず、「俺のせいでやめたり続けたりするのか」とプレッシャーに感じていたと胸の内を明かした。これに対し、まるちゃんは楽しい気持ちを共有したかっただけだと反論し、夫婦間の認識のズレが浮き彫りになる。
話し合いが平行線をたどる中、まるちゃんは「最低限の身だしなみはするけど、それ以上のオシャレは自己満足でやるからリアクションは求めない」と宣言。じゅんちゃんが「帽子かぶっちゃダメってこと？」と焦る場面もあったが、まるちゃんは誰のためでもなく自分のためにやると線引きを明確にした。
最後は、無事に仲直りできたことが報告され、和やかな雰囲気で締めくくられた。カメラの前で包み隠さず本音をぶつけ合い、お互いの妥協点を見つけていく姿に、夫婦のリアルな関係性と深い絆が感じられる対談となっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
毎週 木曜・土曜・日曜 19:00 爆食更新！ 月曜・金曜ラジオ配信（不定期で動画になる時もあります！） 火曜 月曜ラジオのコメント返し生配信（なるべく毎週する予定） 2018年に結婚した夫のじゅんちゃんと、妻のまるちゃんです！ 激安・デカ盛り・対決企画を中心に、 爆食の裏側やリアルな本音も発信しています！
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