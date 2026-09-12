買取大吉 アジア男子バレーボール選手権大会 福岡2026

福岡で開催中のバレーボール男子アジア選手権で、中国は準々決勝敗退。優勝で得られる2028年ロサンゼルス五輪の出場切符はもちろん、上位3チームに与えられる来年のワールドカップ（W杯、ポーランド）の出場権も逃した。振るわない男子代表に、母国のファンも嘆きの声を上げた。

中国は10日、韓国を相手に1セット先取しながら1-3（25-17、21-25、22-25、27-29）で逆転負け。高さを活かしてブロック17本を決めるも、2セット目以降は韓国の粘り強い守備に苦しんだ。第4セットも終盤に追い上げデュースにもつれ込み、セットポイントとなる場面もあったが及ばなかった。

ロス五輪、ワールドカップ（W杯、ポーランド）の出場権をどちらも逃す結果に。ドイツ、ベルギー、ポーランドなどのほか、セリエAのペルージャを指揮したこともあるヴィタル・ヘイネン監督もガックリ。選手は肩を落としてコートを去った。

今年のネーションズリーグでは、予選ラウンドで1勝しか挙げられず、18チーム中18位に終わった。決勝ラウンドに開催国枠で進んだものの、日本との準々決勝に1-3で敗北。国際大会でなかなか結果が残せていない。今大会も4強に残っている日本とは対照的だ。

それだけに、中国のネット上では「もともとオリンピック直通切符を獲得できる可能性なんてなかったんだ」「今や男子バレーに注目する人などあまりいない」「中継を見ていて思ったが、選手は自信のなさが表情にはっきりと表れていた」「はっきり言って、韓国の男子バレーだってたいしたことないのに」「実力もなければ、人気もない」「解散、解散！」「メンツもなにもあったもんじゃない。解散だ」などと、半ばあきらめ気味の声が溢れた。

さらに「ヘイネンは退場！」「本当に不思議だ。なんでどのスポーツもこんなに急速にレベルが落ちているのだろう」「監督も役に立たない。3年間の在任期間中、口だけは達者だけれど、チームの実力はまったく上がっていない。監督として無能だ」などと監督交代を望む声も。ファンにも落胆が広がっていた。



（THE ANSWER編集部）