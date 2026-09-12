【破格】大阪の東横INNが無料朝食付きでまさかの5,000円台！知らなきゃ損する神コスパ宿泊術
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【無料朝食付き】大阪で東横INNがまさかの1泊5,000円台で宿泊することができました」と題した動画を公開した。動画では、大阪府にある「東横INN大阪門真市駅前」に宿泊し、1泊5,000円台という驚きの価格設定とその快適な滞在内容をレポートしている。
冒頭、京阪・大阪モノレールの門真市駅から徒歩4分という好立地を紹介。今回はYahoo!トラベルを経由し、朝食付きのシングルルームを1泊5,525円という「激安価格」で予約したと明かす。
館内設備に触れた後、12平米のシングルルームへ。ベッド周りの調光可能なライトやコンセント、おなじみのビジネス書、冷蔵庫などを細かくチェック。「1人で過ごすには十分なスペースがありましたね」と感想を語った。また、窓からの見晴らしの良さや、ユニットバスにレインシャワーが完備されている点も高く評価している。
夕食はホテルから徒歩5分の「あんちすてーき とろろ麦めし 豚丸 門真店」へ。「新しい豚肉料理」を掲げる同店で「上モモ」の定食を注文し、オリジナルのたまごポン酢と絡めた豚肉について「めちゃくちゃご飯に合う美味しさ」と絶賛した。翌朝は、終始にぎわいを見せる朝食会場へ。いんげんの胡麻和えや大根のゆず風味煮、具だくさんな味噌汁、五目ごはんなどのメニューに加え、ご飯盛り付けロボットが導入されている様子も紹介。「他の東横INNではあまり見ないメニューもあって良かった」と語っている。
総評として、「とても過ごしやすくていいホテルでした」と満足げに締めくくった。手頃な価格帯でありながら、充実した無料朝食や快適な部屋、そして周辺グルメも楽しめる同ホテルは、大阪出張や観光の拠点として魅力的な選択肢となりそうだ。
冒頭、京阪・大阪モノレールの門真市駅から徒歩4分という好立地を紹介。今回はYahoo!トラベルを経由し、朝食付きのシングルルームを1泊5,525円という「激安価格」で予約したと明かす。
館内設備に触れた後、12平米のシングルルームへ。ベッド周りの調光可能なライトやコンセント、おなじみのビジネス書、冷蔵庫などを細かくチェック。「1人で過ごすには十分なスペースがありましたね」と感想を語った。また、窓からの見晴らしの良さや、ユニットバスにレインシャワーが完備されている点も高く評価している。
夕食はホテルから徒歩5分の「あんちすてーき とろろ麦めし 豚丸 門真店」へ。「新しい豚肉料理」を掲げる同店で「上モモ」の定食を注文し、オリジナルのたまごポン酢と絡めた豚肉について「めちゃくちゃご飯に合う美味しさ」と絶賛した。翌朝は、終始にぎわいを見せる朝食会場へ。いんげんの胡麻和えや大根のゆず風味煮、具だくさんな味噌汁、五目ごはんなどのメニューに加え、ご飯盛り付けロボットが導入されている様子も紹介。「他の東横INNではあまり見ないメニューもあって良かった」と語っている。
総評として、「とても過ごしやすくていいホテルでした」と満足げに締めくくった。手頃な価格帯でありながら、充実した無料朝食や快適な部屋、そして周辺グルメも楽しめる同ホテルは、大阪出張や観光の拠点として魅力的な選択肢となりそうだ。
YouTubeの動画内容
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