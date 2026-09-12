YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【無料朝食付き】大阪で東横INNがまさかの1泊5,000円台で宿泊することができました」と題した動画を公開した。動画では、大阪府にある「東横INN大阪門真市駅前」に宿泊し、1泊5,000円台という驚きの価格設定とその快適な滞在内容をレポートしている。

冒頭、京阪・大阪モノレールの門真市駅から徒歩4分という好立地を紹介。今回はYahoo!トラベルを経由し、朝食付きのシングルルームを1泊5,525円という「激安価格」で予約したと明かす。

館内設備に触れた後、12平米のシングルルームへ。ベッド周りの調光可能なライトやコンセント、おなじみのビジネス書、冷蔵庫などを細かくチェック。「1人で過ごすには十分なスペースがありましたね」と感想を語った。また、窓からの見晴らしの良さや、ユニットバスにレインシャワーが完備されている点も高く評価している。

夕食はホテルから徒歩5分の「あんちすてーき とろろ麦めし 豚丸 門真店」へ。「新しい豚肉料理」を掲げる同店で「上モモ」の定食を注文し、オリジナルのたまごポン酢と絡めた豚肉について「めちゃくちゃご飯に合う美味しさ」と絶賛した。翌朝は、終始にぎわいを見せる朝食会場へ。いんげんの胡麻和えや大根のゆず風味煮、具だくさんな味噌汁、五目ごはんなどのメニューに加え、ご飯盛り付けロボットが導入されている様子も紹介。「他の東横INNではあまり見ないメニューもあって良かった」と語っている。

総評として、「とても過ごしやすくていいホテルでした」と満足げに締めくくった。手頃な価格帯でありながら、充実した無料朝食や快適な部屋、そして周辺グルメも楽しめる同ホテルは、大阪出張や観光の拠点として魅力的な選択肢となりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:00

概要とアクセス
01:04

Yahoo!トラベル経由で朝食付き1泊5,525円の激安価格
03:22

喫煙シングルルームのルームツアーと設備チェック
04:47

ホテル周辺の「豚丸」で絶品あんちすてーきを堪能
07:04

充実の無料朝食メニュー紹介と宿泊の総評

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