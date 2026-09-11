先月、相模原市で高校2年の男子生徒が倒れているのが見つかり、死亡した事件に絡んで新たな動きです。男子生徒と当時、一緒にいた中学2年生の顔を殴り、けがをさせたとして、16歳と17歳の少年4人が逮捕されました。

先月22日の未明に相模原市の農道で高校2年の清水刹那さん（17）が倒れているのが見つかり、その後、死亡した事件。

きょう、警察は清水さんの知人で、当時、一緒にいた中学2年の男子生徒（14）への傷害の疑いで、いずれも相模原市に住む16歳と17歳の少年4人を逮捕したと発表しました。

警察によりますと、4人は先月22日の未明、清水さんが見つかった農道で、男子生徒の顔を素手で殴るなどの暴行を加え、全治およそ1週間のけがをさせた疑いがもたれています。

去年、バイクの免許を取得したばかりだったという清水さん。そのバイクで知人と走行中に、事件につながるトラブルが起きていたとみられています。

これは先月22日午前2時半ごろ、相模原市内で撮影された防犯カメラの映像。

バイク2台が通過していきます。どちらかのバイクに清水さんと中学2年の男子生徒が乗り、もう一方のバイクには別の清水さんの知人が乗っていたとみられています。

その後、同じ方向へ走る黒っぽい乗用車が…。この車に今回、逮捕された少年4人が乗っていたとみられます。

さらにそこからおよそ数百メートル先の防犯カメラの映像には。また2台のバイクに続いて、乗用車が走っていきます。

その後の様子を捉えた映像には、清水さんらが乗っていたとみられるバイクのすぐ後ろを乗用車が追いかける様子が映っていました。

記者

「清水さんらは、少年らが乗った車に1キロ以上追いかけられたとみられ、その後、こちらの農道で発見されました」

知人らが駆けつけたところ、清水さんが倒れていて、そこには清水さんらが乗っていたバイクも残されていました。

中学2年の男子生徒は警察に対し…

中学2年の男子生徒

「追いかけてきた車に乗っていた複数の男から暴行を受けた」

逮捕された少年4人と男子生徒は面識がなかったとみられるということで、警察は何らかのトラブルをきっかけに4人が車で清水さんらが乗ったバイクを追いかけたうえで暴行を加えたとみています。

清水さんの死因は、頭を打撲したことによる脳挫傷で、警察は逮捕した少年4人から事情を聴き、清水さんの死亡との関連についても捜査する方針です。