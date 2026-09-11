録画した番組をうっかり上書きされないよう、ビデオテープの「ツメ」を折ったことがある人へ。なぜか令和のいま、もう一度あの作業ができます。

StudioSYUTOが手がける「ビデオテーププラモ」が登場。かつて映画やドラマ、思い出の映像を記録していたビデオテープを、1/2スケールのプラスチックモデルとして再現した商品です。

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■ ビデオテープをまさかのプラモデル化 「ツメ」まで折れる

完成時のサイズは縦約52mm、横約94mm、厚さ約13mm。1セットで3本分のビデオテープを作ることができます。

もちろん、ただビデオテープの形を再現しただけではありません。

中に仕込めるテープが付属しており、指で巻き取ることが可能。さらに、ビデオテープならではの「ツメ」も折れる仕様になっています。

かつて録画済みのテープを誤って上書きしないよう、せっせとツメを折っていた世代には、なんとも懐かしいギミック。折った後に「やっぱり録画したい」となり、セロハンテープなどでふさいだ記憶がよみがえる人もいるかもしれません。

さらに、好きなタイトルを書き込めるラベルシールも付属。「○○スペシャル」「映画」「保存版」など、かつて自宅の棚に並んでいた一本を再現してみるのも楽しそうです。

価格は2970円。グッドスマイルカンパニー公式ショップでは9月11日から10月14日まで予約を受け付けており、2026年12月発送予定です。

「あの頃の記憶を1/2スケールで」という、なんともノスタルジックなビデオテーププラモ。

なお、ここまで細かく再現されていますが、さすがに録画はできません。

＜参考・引用＞

グッドスマイルカンパニー公式X（@gsc_goodsmile）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026091106.html