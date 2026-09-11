元関脇・旭天鵬の大島親方が師匠を務める大島部屋が、2026年9月6日に公式YouTubeを更新。お笑いコンビ「ラランド」のニシダさん（32）が朝稽古に来た様子を公開した。

コーチから喝「ニシダ！ 我慢しろ！」

ニシダさんは26年2月に出演した、お笑いコンビ「東京ホテイソン」のショーゴさん（32）のYouTubeで、筋力トレーニング経験が少ないにもかかわらず、ベンチプレス100キロを上げてみせた。さらに3月のYouTubeでも、デッドリフト150キロを上げていた。

6月には、お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の野田クリスタルさん（39）がプロデュースする「クリスタルジム」のYouTubeで身体測定を行い、腕力とお尻の筋肉が異常に強いことが判明。7月には元キックボクサーの魔裟斗さん（47）のYouTubeに登場し、200キロのバーベルを担ぎながらのスクワットに成功したほか、魔裟斗さんとの相撲対決に2回勝利した。こうした経緯から、ネット上では「異常個体」と呼ばれている。

大島部屋の9月6日のYouTubeでは、ニシダさんが相方のサーヤさん（30）に相撲部屋に置いていかれるというかたちで、朝稽古に参加することに。最初は「どんだけ手を抜けるか」と笑っていた。

ところが、腕立て伏せの稽古では、片膝をついてしまう場面も。日高コーチからは「ニシダ！ 我慢しろ！」と一喝され、休憩中に水を飲みながら「しんどいね」「めっちゃ辛い」と弱音を吐いていた。

「強え...」「全然無理、動かない」

20キロのプレートを両手ではさみ、腰を落としながら上半身を左右に振るトレーニングでは、辛そうな表情に。カメラマンからは「普通にできてますね」と言われていたが、ニシダさんは「もう持てない。20キロ、こう（両手で）持つのがしんどい」と話していた。

十両の旭海雄関と組み合い、ニシダさんが押してみる体験もしていたが、旭海雄関はほぼ動かず。ニシダさんは「強え...」「全然無理、動かない」とこぼしていた。

最後は日高コーチにぶつかり稽古を挑み、指導されながら何度もコーチを土俵の外に押し出した。稽古と食事を終えたニシダさんは、「辛いですね。朝から3～4時間やるってやっぱすごいな」と語った。

カメラマンに「いろんなスポーツの方来てますけど、一番稽古をちゃんとやったのはニシダさん」と言われると、「なんでなんだよ！ アスリートにやらせなさいよ、ちゃんとしたやつは」と笑っていた。

動画は9月10日の時点で約160万回再生と、かなりの注目を集めている。