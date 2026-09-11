9月11日、秋篠宮妃紀子さまが還暦を迎えられた。紀子さまのお立場を大きく変えた、秋篠宮さまとのご結婚と悠仁さまのご出産。その節目ごとに、どのようなドラマがあったのか。秋篠宮家に詳しく、秋篠宮さまの貴重な肉声をつづった『秋篠宮』（2022年／小学館）などの著書をもつジャーナリストの江森敬治氏が、その歩みを振り返る。（全2回の1回目）

【画像】ピンクのワンピース姿で家族とあいさつを交わす紀子さま

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「お互い、どんな点に惹かれたのでしょうか」の質問に…

「生物、例えば御所内で飼ってらっしゃるナマズやアヒルなどをかわいがっておられるお姿や、熱心に魚類を研究しているお姿に強く惹かれました。タイのお酒、メコンに誘われるまま、先生やお友達と語り合い、またギターを弾かれたりするご様子、そんなところに惹かれました」

皇室会議で秋篠宮さまと紀子さまの結婚が決まったのは1989年9月12日のことだ。その直後の記者会見で、「お互い、どんな点に惹かれたのでしょうか」と、記者から尋ねられた紀子さまは、少しはにかみながら、このように答えている。



1989年9月12日、記者会見を終えた礼宮さまと川嶋紀子さん（当時） ©JMPA

一方で、秋篠宮さまは次のように話した。

「話をしていて楽しい人。また、どことなく愛きょうがあるというか……」

「付け加えると、（紀子さまは）非常に話題が豊富な方じゃないかと思っております」

学習院大学での出会い

1985年5月、学習院大学法学部2年だった秋篠宮さまは、文学部に入学したばかりの紀子さまと大学構内の書店で初めて出会った。出会ってすぐ秋篠宮さまは、当時、家族で暮らしていた東宮御所に、紀子さまを招き、両親に紹介した。その後もしばしば、紀子さまは東宮御所を訪問し、上皇ご夫妻とテニスを楽しんだり、お茶の席を共にしている。

上皇ご夫妻は、「キコちゃん」と親しく呼んで、とてもかわいがった。秋篠宮さまが小学校時代の友人らと、一緒に始めた大学サークル「自然文化研究会」に、紀子さまは入会した。二人は、全国各地を仲間たちとともに訪れ、愛を育んだ。

交差点でプロポーズ

1986年6月26日、学習院大学近くの交差点で秋篠宮さまは、紀子さまにプロポーズした。初めて出会ってからわずか、一年余のことだった。

そして、1990年6月29日、二人は結婚し、秋篠宮家を創立した。このとき、24歳だった秋篠宮さまは英国留学直後で、紀子さまは大学院生だった。

結婚式当日の朝、紀子さまと家族は、学習院共同住宅にある自宅から階段で屋外に降りてきた。紀子さまはピンクのワンピース姿で、同じ色の帽子、胸には真珠のネックレスが輝いていた。宮内庁からの迎えの車に乗り込む紀子さまを、父親の学習院大学名誉教授、川嶋辰彦さん（故人）らが温かく見送った。

結婚前には「その瞬間の気持ちを大切にし、そのときに何か伝える言葉があれば」と、語っていた辰彦さんだったが、紀子さまの手を握り、なかなかその手を放すことはなかった。

婚約会見から結婚後にかけて、空前の「紀子さまフィーバー」が、全国各地で巻き起こった。

〈《婚約が決まってから、紀子さん人気はアイドル、いやそれ以上の国民的レベルに広がった。行く先々でカメラの放列が敷かれ、あのはにかむような紀子スマイルがますます恥じ入りそうにこぼれると、それがまた「カワイイーッ」となるのであった》〉

結婚直後、「毎日グラフ臨時増刊 おめでとう礼宮・紀子さま」（1990年7月発行）は、このように綴った。さらには美容室で、髪をセットしてもらう様子や演奏会に家族で訪れた時の紀子さまのプライベート写真などが掲載されている。紀子さまは、どこへ行っても、過剰ともいえるマスコミ取材を受け、大勢の市民たちに取り囲まれた。

「3LDKのプリンセス」と呼ばれて

それは、当時は珍しかった学生同士の恋愛結婚であったことや、学習院のアパートに家族で暮らしていたという親しみやすさが背景としてあるだろう。「3LDKのプリンセス」と呼ばれた紀子さまは、キャンパスで芽生えたラブストーリーの主人公として、日本中から熱い視線を浴びていた。

その一方で、ご結婚によって紀子さまの生活は一変した。一躍時の人となり、一人で街を出歩くことはかなわなくなった。

「都心の書店で、書棚から自由に本を取り出して読んでみたい」

結婚から1年ほど経った頃に紀子さまがそう希望したことがあったと、ある関係者が教えてくれた。車で移動される際には、窓越しに街の様子を注意深く眺めていたという。

「結婚していなければ、しんどかったでしょうね」

皇室に嫁ぐという大きな変化を受け入れた紀子さまだが、秋篠宮さまにとってその結婚は、どのようなものだったのか。

「（秋篠宮さまは）将来、幸せな結婚ができるのかということも、大きな心配事だったように思います」

秋篠宮さまをよく知る赤木攻・大阪外国語大学名誉教授はこのように語ったことがある。筆者のインタビューに対し「結婚していなければ、しんどかったでしょうね」と振り返り、こう語った。

紀子さまの人生が再び大きく動くこととなるのは、結婚から16年後のことだ。（つづく）

〈美智子さまも「大層心配」…紀子さまは39歳、帝王切開でご出産 秋篠宮ご夫妻が医師から“聞かなかったこと”〉へ続く

（江森 敬治）