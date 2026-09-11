◇張本勲さん死去

張本さんは長くスポニチの評論家としても健筆を振るい、時に厳しく、時に優しく野球界を論じてきた。そんな「大御所」である張本さんとともに評論家を務めた各氏が、在りし日の「張さん」の思い出を語った。

私にとっては野球界、そしてロッテの大先輩であると同時に、母校の大先輩でもある。浪商（現大体大浪商）出身のプロ野球選手で、私より年上は張本さんと（元巨人の）高田繁さんの2人しかいない。スポニチ、そしてTBSで一緒に評論家として活動したが、目の前にしたら常に直立不動になってしまう存在でもあった。

礼儀に厳しく、曲がったことが嫌い。一方で非常に優しい人で、何かと目をかけてもらっていた。

ある時、張本さんが知り合いに私のことを「僕の高校の後輩なんだよ」と紹介してくれたことがある。それを聞いて、牛島和彦という一人の人間を認めてくれたような気がして、うれしくなったことを覚えている。以降「張本さんの後輩」としてより一層、きちんとした人間でいなければと思うようになった。

3000安打の張本さん。私にとっては最後まで「浪商の偉大な先輩」だった。