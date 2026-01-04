日本ハムの中島卓也内野手（35）が今季限りで現役引退することが10日、分かった。すでに球団側へ意思を伝えており、近日中に正式発表される。俊足堅守の内野手として15年に盗塁王＆ベストナインを獲得。16年には日本一に貢献し、相手に数多く投げさせる「カット打法」は代名詞となった。甘いマスクでファンからも愛された男が、18年間の現役生活に別れを告げる。

また一人、16年日本一を知るメンバーがユニホームを脱ぐ。生え抜き野手最年長だった中島が、現役生活にピリオドを打つことを決めた。日本ハム一筋18年。堅守と俊足、磨き抜かれた小技で生き抜いたプロ人生に「こんな自分が、よくプロの世界でやってこられたと思う。幸せな野球人生だった」と、親しい関係者には伝えている。

福岡工時代は甲子園出場はなく無名。当時のエース・三嶋（元DeNA）の陰に隠れていたが、日本ハムのスカウトは非凡な野球センスを見抜いていた。地元球団のソフトバンクに気付かれないように、山田正雄GM（現スカウト顧問）が隠れて視察。球場のトイレで話しかけたという逸話もあり、隠し玉的な存在で08年ドラフト5位で入団した。

守備や走塁、バントのセンスは抜群だったが、とにかく非力だった。1年目は打撃練習で打球がケージから出ないほどで、チーム内では「クビになるんじゃないか」と噂もささやかれた。中島は「この世界で自分が生き残るために、どうすれば良いかを考えた」と持ち前の走力を生かす出塁を増やすため、編み出したのが「カット打法」だった。

追い込まれてから際どいボールをカットし、15、16年には2年連続で両リーグ最多のファウル数を記録。広島との16年日本シリーズ第3戦では、1点を追う8回先頭でジャクソンから10球粘って四球で出塁。2死二塁から大谷の敬遠後、中田の逆転打を呼び込んだのは今もファンの語り草。同年は不動の遊撃で日本一に貢献し、相手投手の脅威となった打法は代名詞となった。

今季は開幕2軍スタート。ファーム・リーグでは56試合に出場し打率・265、12打点、11盗塁を記録するも、ここまで1軍出場はなかった。11年から続く16年連続盗塁への挑戦も秘めていたが、昨オフには「1軍にいなかったら引退だと思っている」と語っていたように、若返りを図るチーム事情も中島に「引き際」を考えさせる契機となった。

球団は功労者である中島に、最後の花道を用意する方針。「育成の日本ハム」を地でいった背番号9が、育ててもらった北海道のファンに最後の「さよなら」を伝える。