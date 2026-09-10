9月5日、景品の転売が判明し、回転ずしチェーン「くら寿司」とのコラボキャンペーンが中止となるなど、改めて人気ぶりが浮き彫りになった人気キャラクター『ちいかわ』。

そんななか、ちいかわ好きを公言している、お笑いコンビ「ニッポンの社長」のケツが、自身のコレクションをXで初公開し、話題となっている。

「Xのプロフィールでも『ちいかわ（うさぎ推し）』と公言しているケツさんは、9月9日にXを更新。《引っ越して、ちいかわ部屋が出来ました！ヤハッ！！》の一文とともに、部屋の棚にびっしりと並べられた『ちいかわコレクション』を初公開。小さなものから大きなものまで、びっしり棚を埋め尽くしたコレクションの圧巻ぶりに多くの反響が寄せられています」（芸能ジャーナリスト）

ケツのポストは10日時点で、151万回を超えるインプレッションを記録。コメント欄には

《すごいめっちゃすてき..!!ちい達に対する愛も、この部屋を作るって決断できるところも全部！》

《愛が溢れてる》

《凄いうらやま どんだけかかってるん？》

など、羨望と驚きの声が多くあがっている。

「ケツさんの “ちいかわ愛” は本物で、2025年5月25日に『アッコにおまかせ！』（TBS系）に出演した際は、コレクションに総額200万円以上を投じたことを告白。番組で披露したマクドナルドのハッピーセット限定アイテム8点をGETするために、朝5時から並んで全種類をコンプリートしたことを明かしていました。

また、同年9月に『ちいかわパーク』を訪れた際には、Xで《グリーティングでうさぎと写真撮れた！！ただ沢山の来場者の中でケツが誰よりも汗だくでちいかわ達をビビらせてしまいました。。》という、ほっこりエピソードも披露していました」

好きが高じて、ついに専用部屋までつくってしまったケツ。コレクションへの投資額はいくらになったのか、ちいかわファンならずとも気になるところだ。