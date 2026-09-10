草川直弥×知念英和『青と碧』ポスタービジュアル解禁 OP主題歌はONE N’ONLY書き下ろし「CRUSH ON YOU」
草川直弥（ONE N’ ONLY）と知念英和がダブル主演を務める10月5日スタートのドラマ『青と碧（みどり）』（BS朝日ほか）より、ポスタービジュアルが解禁された。またオープニング主題歌は、ONE N’ ONLYの書き下ろし楽曲「CRUSH ON YOU」に決まった。
【写真】オープニング主題歌「CRUSH ON YOU」を歌うONE N' ONLY
ろじによる同名漫画を実写化する本作は、じっくり育む両片思いBLの、不器用でもどかしいピュアなラブストーリー。
学力も運動も学年1位の天才でありながら、無条件の好意を天真らんまんに示す青と、そんな青に対して世話焼きな側面をみせるも素直になれない碧。高校で出会い、互いにひかれ合いながらも世間一般の「普通」でありたいという思いから、「両片思い」のまま社会人となった二人。大切な存在だからこそ慎重に言葉と心を重ね、8年間の歳月をかけて一歩ずつ歩みを進めていく。
ポスタービジュアルには、本編中でもキーワードとなるブルースターの花を前に、爽やかな笑顔で立つ草川直弥演じる山村碧とその横で優しくほほ笑む知念英和演じる葉山青の二人が映し出されている。
オープニング主題歌「CRUSH ON YOU」を担当するのは、山村碧を演じる草川直弥が所属するダンス＆ボーカルグループ・ONE N’ ONLY。本作のために書き下ろしした楽曲は、爽やかなメロディーに、恋に夢中になる切ない恋心を描いている。
ONE N’ ONLYのHAYATOは「メンバーが主演を務める作品のオープニング主題歌を担当できることがとても嬉しいです。エモーショナルなサウンドに乗せて、すれ違う気持ちや縮めたい距離、素直になれないのに惹かれてしまう恋心を繊細に表現しています。二人の間に流れる時間や感情を大切にしながら、この美しいストーリーにそっと寄り添えたらと思います」とコメントした。
ドラマ『青と碧』は、BS朝日にて10月5日23時24分、テレビ神奈川にて10月5日23時30分、HBC北海道放送にて10月8日24時56分、RKB毎日放送にて10月8日24時59分、CBCテレビにて10月8日25時40分スタート。Leminoにて10月5日10時より先行独占配信。
【写真】オープニング主題歌「CRUSH ON YOU」を歌うONE N' ONLY
ろじによる同名漫画を実写化する本作は、じっくり育む両片思いBLの、不器用でもどかしいピュアなラブストーリー。
ポスタービジュアルには、本編中でもキーワードとなるブルースターの花を前に、爽やかな笑顔で立つ草川直弥演じる山村碧とその横で優しくほほ笑む知念英和演じる葉山青の二人が映し出されている。
オープニング主題歌「CRUSH ON YOU」を担当するのは、山村碧を演じる草川直弥が所属するダンス＆ボーカルグループ・ONE N’ ONLY。本作のために書き下ろしした楽曲は、爽やかなメロディーに、恋に夢中になる切ない恋心を描いている。
ONE N’ ONLYのHAYATOは「メンバーが主演を務める作品のオープニング主題歌を担当できることがとても嬉しいです。エモーショナルなサウンドに乗せて、すれ違う気持ちや縮めたい距離、素直になれないのに惹かれてしまう恋心を繊細に表現しています。二人の間に流れる時間や感情を大切にしながら、この美しいストーリーにそっと寄り添えたらと思います」とコメントした。
ドラマ『青と碧』は、BS朝日にて10月5日23時24分、テレビ神奈川にて10月5日23時30分、HBC北海道放送にて10月8日24時56分、RKB毎日放送にて10月8日24時59分、CBCテレビにて10月8日25時40分スタート。Leminoにて10月5日10時より先行独占配信。