トム・クルーズが“地球滅亡の元凶”に イニャリトゥ監督『DIGGER／ディガー』新予告公開
俳優のトム・クルーズが主演し、アレハンドロ・G・イニャリトゥ監督が手がける映画『DIGGER／ディガー』（10月9日公開）の新予告映像と新ビジュアルが解禁された。
【動画】映画『DIGGER／ディガー』オフィシャルファイナル予告
本作でトム・クルーズが演じるのは、石油採掘会社のCEO、ディガー・ロックウェル。自らの欲深い行動によって地球滅亡の危機を招いた男が、その事態を収拾するため、しぶしぶ立ち上がる“大混乱（カオス）エンターテインメント”だ。
解禁された予告編では、利益を最優先するディガーの強烈な人物像が明らかになる。自らが引き起こした危機の“尻拭い”を大統領から命じられるものの、「俺を悪魔だと思ってる連中は、俺にどんな批判を浴びせると思う？」と、世界の行く末よりも自身への批判を気にする始末だ。
そんなディガーの前に現れた謎の男を、ジェシー・プレモンスが演じる。「馬鹿げていて、恐ろしくて、滑稽で愚か。見てて最高だ」と声をかける男の目的とは。信用できるのか分からないが、「何かをやり遂げてくれそう」にも見える（？）ディガーが、地球規模の危機にどう立ち向かうのか。予測不能な展開を予感させる映像となっている。
あわせて公開された新ビジュアルには、派手なスーツ姿でシャベルを手にし、額から血を流すディガーの姿が収められた。世界滅亡の危機を招いた張本人とは思えない、ポップかつシュールな仕上がりで、これまでにないトム・クルーズの怪演と破天荒な活躍を印象づけている。
メガホンを取ったイニャリトゥ監督は、『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』（2014年）と『レヴェナント：蘇えりし者』（2015年）で、アカデミー賞監督賞を2年連続で受賞。『レヴェナント』では、主演のレオナルド・ディカプリオを初のオスカー受賞へと導いた。
トム・クルーズ自身が「この役を演じられるようになるまで40年かかった」と語っている本作にも期待が高まる。今後、トムの来日も予定されており、詳しい日程やイベント情報は追って発表される。
【動画】映画『DIGGER／ディガー』オフィシャルファイナル予告
本作でトム・クルーズが演じるのは、石油採掘会社のCEO、ディガー・ロックウェル。自らの欲深い行動によって地球滅亡の危機を招いた男が、その事態を収拾するため、しぶしぶ立ち上がる“大混乱（カオス）エンターテインメント”だ。
そんなディガーの前に現れた謎の男を、ジェシー・プレモンスが演じる。「馬鹿げていて、恐ろしくて、滑稽で愚か。見てて最高だ」と声をかける男の目的とは。信用できるのか分からないが、「何かをやり遂げてくれそう」にも見える（？）ディガーが、地球規模の危機にどう立ち向かうのか。予測不能な展開を予感させる映像となっている。
あわせて公開された新ビジュアルには、派手なスーツ姿でシャベルを手にし、額から血を流すディガーの姿が収められた。世界滅亡の危機を招いた張本人とは思えない、ポップかつシュールな仕上がりで、これまでにないトム・クルーズの怪演と破天荒な活躍を印象づけている。
メガホンを取ったイニャリトゥ監督は、『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』（2014年）と『レヴェナント：蘇えりし者』（2015年）で、アカデミー賞監督賞を2年連続で受賞。『レヴェナント』では、主演のレオナルド・ディカプリオを初のオスカー受賞へと導いた。
トム・クルーズ自身が「この役を演じられるようになるまで40年かかった」と語っている本作にも期待が高まる。今後、トムの来日も予定されており、詳しい日程やイベント情報は追って発表される。