ことし3月に三重県の新名神高速道路で6人が死亡した事故。きょう3回目の裁判が行われ、検察が拘禁刑7年を求刑しました。

【写真を見る】【速報】新名神の6人死亡事故 検察は大型トラックを運転していた55歳女に拘禁刑7年求刑 ｢脇見は瞬間ではなく交通規範意識の欠如は甚しい｣ 三重

ことし3月20日、 三重県亀山市の新名神高速道路で、渋滞の列に大型トラックが突っ込み、追突された2台の車に乗っていた6人の命が奪われました。

亡くなったのは、最初に追突された乗用車に乗っていた、静岡県袋井市の松本幸司さん(45)、妻の恵梨子さん(42)、長女の莉桜さん(11)、長男の壮眞さん(8)、次女の彩那さん(5)の一家5人と、その前を走っていた髙峰啓三さん（56）。

スマホ画面に脇見しながら… 時速約82キロで運転

大型トラックを運転していたのは、広島県安芸高田市の水谷水都代被告55歳です。

起訴状などによりますと 水谷被告はスマートフォンの画面に脇見をしながら、時速約82キロで車を運転し、渋滞で停まっている車に約9.4メートル手前で気づき、急ブレーキをかけましたが間に合わず、6人を死亡させた過失運転致死の罪に問われています。

検察側指摘 TikTokの料理動画をスクショしようと…“13秒”の脇見

ことし6月に行われた初公判では、事故の直前にTikTokの料理動画のスクリーンショットをしようとして、13秒ほど脇見していたことを検察側が指摘。

また8月末に行われた第2回公判では、水谷被告はながらスマホについて「気をつけないとと思っていたがだんだん慣れて触るようになった」と説明し、事故の原因を問われると「軽はずみにスマホをさわる自分の考えの甘さが事故を起こした」と答えていました。

きょうの裁判では…

そして、きょう行われた3回目の裁判で検察側は「脇見は瞬間ではなく交通規範意識の欠如は甚しく過失は重い。6人が亡くなった結果は、あまりにも甚大で厳重に処罰する必要がある」などとして、拘禁刑7年を求刑しました。