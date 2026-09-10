「縦パス良すぎる」「美しい」鎌田大地の超絶ゴラッソを演出した冨安健洋の“ファインプレー”にネット喝采！離脱にならず安堵の声も「怪我じゃなかったのか」「何より嬉しい」
鎌田大地と冨安健洋を擁するクリスタル・パレスは、現地９月８日に開催されたカラバオカップ３回戦で、２部のミドルスブラとホームで対戦。３－０で快勝を収めた。
８月28日のマンチェスター・シティ戦で後半途中から左足を引きずりながらプレーし、74分で交代となった冨安は、続くフルアム戦はベンチ入りしたものの欠場。状態が懸念されていたが、３バックの右で先発し、フル出場する。
そして、堅実な守備で完封に貢献すれば、73分には鎌田が決めた芸術的なループシュートの起点となる縦パスを入れるなど、攻撃でも寄与した。
この27歳DFのパフォーマンスには、インターネット上では次のような声が上がった。
「冨安の縦パスも良すぎる」
「トミはこういう縦パスの視野広いしループが美しすぎる」
「縦パス美しい」
「冨安の縦パスで始まって、鎌田のループで仕留める。 日本人2人で完成させたこのゴール、美しすぎるだろ」
「冨安の縦パスも絶妙」
「トミのパスも鋭いうえに鎌田のいやらしさがエグイなあ」
「冨安の縦パスがめちゃいい」
「鎌田のゴールも嬉しいけど 冨安がフル出場してるのがもう何より嬉しい」
「トミーも出てる！よかった！」
「あ。冨安怪我じゃなかったのか。よかったよかった」
「冨安も怪我とかじゃなくて何よりです」
「冨安のケガも大したことなくて良かった！」
日本人コンビが、パレスの重要戦力となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】冨安の絶妙な縦パス→鎌田大地の芸術的ループ弾
８月28日のマンチェスター・シティ戦で後半途中から左足を引きずりながらプレーし、74分で交代となった冨安は、続くフルアム戦はベンチ入りしたものの欠場。状態が懸念されていたが、３バックの右で先発し、フル出場する。
そして、堅実な守備で完封に貢献すれば、73分には鎌田が決めた芸術的なループシュートの起点となる縦パスを入れるなど、攻撃でも寄与した。
この27歳DFのパフォーマンスには、インターネット上では次のような声が上がった。
「トミはこういう縦パスの視野広いしループが美しすぎる」
「縦パス美しい」
「冨安の縦パスで始まって、鎌田のループで仕留める。 日本人2人で完成させたこのゴール、美しすぎるだろ」
「冨安の縦パスも絶妙」
「トミのパスも鋭いうえに鎌田のいやらしさがエグイなあ」
「冨安の縦パスがめちゃいい」
「鎌田のゴールも嬉しいけど 冨安がフル出場してるのがもう何より嬉しい」
「トミーも出てる！よかった！」
「あ。冨安怪我じゃなかったのか。よかったよかった」
「冨安も怪我とかじゃなくて何よりです」
「冨安のケガも大したことなくて良かった！」
日本人コンビが、パレスの重要戦力となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】冨安の絶妙な縦パス→鎌田大地の芸術的ループ弾