石田彰版『タイタニック』後編、あす放送 見どころ紹介【今後の「金ロー」ラインナップ】
レオナルド・ディカプリオとケイト・ウィンスレットが主演を務めた映画『タイタニック』（1997年）の後編が、11日（後9：00～後10：54）の日本テレビ系「金曜ロードショー」枠で放送される。それに先立って、後編の注目ポイントを紹介する。
【場面写真】名シーン…切なすぎるレオナルド・ディカプリオとケイト・ウィンスレット
4日の同枠では、前編が放送された。豪華客船タイタニック号が沈んでから84年が経ち、タイタニック号とともに沈んだとされる幻のダイヤモンドを探して海底調査が行われた。しかし、ダイヤは見つからず、かわりにそのダイヤのネックレスをつけた女性のスケッチが発見された。その絵のモデルとなったのがこの物語のヒロイン・ローズ。100歳を超えても存命していた彼女は、調査団たちにタイタニック号が沈んだ時の様子を語り始める。
1912年、タイタニック号はイギリスからニューヨークへ向けて出発した。当時、上流階級の娘だったローズは、母、婚約者らとタイタニック号に乗船。一方、貧しい画家志望の青年ジャックは、新天地アメリカを目指してタイタニック号に乗船していた。ローズは婚約者から「愛の証」として最高級のダイヤのネックレスをプレゼントされる。しかし、母から強制された婚約だったため、ローズは婚約者のことが好きになれず、鬱屈した気持ちを抱えていた。船から身を投げようかと思い悩んでいたローズだったが、そこに偶然現れたのがジャックだった。運命的な出会いを果たした2人は、身分の違いを乗り越え、惹かれ合っていく。婚約者の目を盗んで密会する2人だったが、この密会が婚約者の執事に見つかってしまい、2人は船内を逃げ回ることになる。
後編のポイントは、タイタニック号が沈んでゆくパニックの中、船長、船員、裕福な1等船客、貧しい3等船客など立場の違う者たちがどんな行動を取るのか。そして、この物語のキーアイテム、ローズが婚約者から渡されたダイヤの行方は。後編も名シーン満載となっている。
【今後の「金曜ロードショー」ラインナップ】
9月11日『タイタニック・後編』
9月18日『ナイト ミュージアム』
9月25日『名探偵コナン 30号殺人事件』
【場面写真】名シーン…切なすぎるレオナルド・ディカプリオとケイト・ウィンスレット
4日の同枠では、前編が放送された。豪華客船タイタニック号が沈んでから84年が経ち、タイタニック号とともに沈んだとされる幻のダイヤモンドを探して海底調査が行われた。しかし、ダイヤは見つからず、かわりにそのダイヤのネックレスをつけた女性のスケッチが発見された。その絵のモデルとなったのがこの物語のヒロイン・ローズ。100歳を超えても存命していた彼女は、調査団たちにタイタニック号が沈んだ時の様子を語り始める。
後編のポイントは、タイタニック号が沈んでゆくパニックの中、船長、船員、裕福な1等船客、貧しい3等船客など立場の違う者たちがどんな行動を取るのか。そして、この物語のキーアイテム、ローズが婚約者から渡されたダイヤの行方は。後編も名シーン満載となっている。
【今後の「金曜ロードショー」ラインナップ】
9月11日『タイタニック・後編』
9月18日『ナイト ミュージアム』
9月25日『名探偵コナン 30号殺人事件』