『Mr.ノーバディ』のボブ・オデンカーク主演最新作『NORMAL／ノーマル』が、2026年12月11日より全国公開されることが決定した。あわせて予告編とポスタービジュアルが公開された。

舞台は、雪に包まれたミネソタ州の田舎町ノーマル。過去のトラウマを抱え、穏やかな暮らしを求めて臨時保安官として赴任したユリシーズは、住民たちに温かく迎えられ、平穏な日々を過ごしていた。しかし、町で発生した銀行強盗事件をきっかけに、隠されていた重大な秘密を知ってしまう。

すると、それまで親切だった住民たちの態度が一変。信頼していた同僚まで敵に回り、全町民1890人がユリシーズに襲いかかる。味方も逃げ場もない中、町の誰もが“普通”の男だと思っていたユリシーズもまた、凄絶な戦闘能力を秘めていた……という物語だ。

主演のオデンカークは原案・プロデューサーも兼任。脚本・原案・プロデュースには、「ジョン・ウィック」シリーズの生みの親であり、『Mr.ノーバディ』でも脚本を手がけたデレク・コルスタッドが参加する。『Mr.ノーバディ』では“冴えない中年男が実は最強”という設定でオデンカークの新たなアクションスター像を打ち出したコンビだが、今回は“普通”の保安官ひとり対、町民1890人というさらに異様な状況へと舞台を広げる。

監督は、『フリー・ファイヤー』『MEG ザ・モンスターズ2』のベン・ウィートリー。共演には、町を陰で牛耳る町長役として「バリー」のヘンリー・ウィンクラー、ユリシーズが心を許すタフなバーテンダー役として「ゲーム・オブ・スローンズ」のレナ・ヘディ、物語の発端となる銀行強盗犯キース役として『レヴェナント：蘇えりし者』のブレンダン・フレッチャーらが名を連ねる。

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予告編では、ユリシーズがのどかな町に溶け込んでいく穏やかな序盤から一転、銀行強盗の現場で味方のはずの保安官補に銃撃される場面を境に状況が急変。金物屋の店主や手芸店の老女までが次々と襲撃者となり、町そのものを相手にしたような戦いへと突入していく。一方のユリシーズも圧倒的な戦闘能力を発揮し、“普通”とは到底呼べない反撃を開始する。

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映画『NORMAL／ノーマル』は2026年12月11日（金）全国公開。