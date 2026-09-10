岐阜県本巣市のケーキ店が放火され、5人が死傷した事件で、搬送後に死亡した男性が「草刈り機の燃料」と申告し、自宅近くのスタンドでガソリンを購入していたことがCBCの取材でわかりました。

【写真を見る】【独自】ケーキ店火災5人死傷 死亡の男性は事件数日前から複数回ガソリン購入していた 使用目的は｢草刈り機の燃料｣と申告 岐阜･本巣市

（柳瀬晴貴記者）

「死亡した林さんは、事件の前 自宅近くのガソリンスタンドに携行缶を持ち込み、ガソリンを購入していたことが新たにわかりました」

9月5日、岐阜県本巣市のケーキ店「さんらいず」から火が出て、同窓会で集まっていた女性オーナーと同級生あわせて10人のうち、本巣市に住む福田達哉さん（66）と堀部真由美さん（65）が遺体で見つかりました。

駐車場の車の中にいた、瑞穂市の会社役員・林寛至さん（70）も、病院で死亡しました。

現場からガソリンの携行缶や複数の刃物が見つかり、警察が殺人と放火事件とみて調べています。

死亡した林さん 事件数日前から複数回にわたってガソリン購入

その後の捜査関係者などへの取材で、事件の数日前から林さんが自宅近くのガソリンスタンドに携行缶を持ち込み、複数回にわたりガソリンを購入していたことが新たにわかりました。

7年前の京都アニメーション放火事件を教訓に、店がガソリンを容器で販売する際には、本人確認や使用目的の確認が義務づけられています。

「草刈り機の燃料」と申告

林さんは、使用目的を「草刈り機の燃料」と申告していたということです。

警察は、このガソリンが放火に使われた可能性もあるとみて、関連を調べています。