〈《岐阜ケーキ店火災》「店主の女性と数年前から交際」死亡男性（70）が書き遺した“北朝鮮への渡航歴”〈県警は殺人と放火の疑いで捜査〉〉から続く

「弟は大学病院のICU（集中治療室）に入り、24時間体制で診てもらっています」

【画像】店主の女性と数年前から交際していた死亡男性

「週刊文春」の取材にそう語るのは、岐阜県本巣市のケーキ店「さんらいず」の火災で救急搬送されたAさんの兄だ。



火災が起きた「さんらいず」 ©︎文藝春秋

事件が起こった9月5日は、店主の曽野さとみさん（66）が声をかけ、中学の同級生10人で集まっていた。

「店の駐車場に停めた車の中では、林寛至さん（70）が上半身裸で発見され、後に亡くなりました。岐阜県警は殺人と放火の疑いで捜査。曽野さんと交際していたとみられる林さんの自宅を家宅捜索しています」（社会部記者）

この事件では男女5人が死傷している。その中の一人で、一命を取り留めたAさんの兄が語る。

「弟が救急搬送されたのは、事件の翌朝に家族からの連絡で知り、驚きました。両手足の火傷に加え、気道熱傷も負ったそうです」

Aさんの兄は事件後、現場へ向かったという。

「自治会長をやっていることもあり、現場を見に行きました。事件翌日の午前10時頃で、警察の方もいたので話は聞きましたが、火災の原因などは『調査中でお答えできません』と。テレビやネットのニュースで入ってくる情報しかありません」（同前）

配信中の「週刊文春 電子版」では、Aさんの兄による告白記事の全文を掲載。Aさんの怪我の状況や、曽野さん、林さんとの関係性などについて語っている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）