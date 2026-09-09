有村架純、刺されるシーンの裏話 オダギリジョーのアドリブに笑いをこらえきれず「どうしたって口角が上がってしまう」
■映画『さとこはいつも』トークイベント
俳優の有村架純が9日、都内で行われた映画『さとこはいつも』（9月18日公開）の東京先行上映舞台あいさつに参加した。
【全身ショット】手を繋いで…有村架純をエスコートする青木柚
有村が演じるのは、オダギリジョー演じる村本との6年にも及ぶ不倫も倦怠期で、仕事もスランプ気味の迷走中の映画配給会社勤務の西田沙都子（35歳）。村本の妻に刺されるシーンがある。
有村は「どこまでリアルに表現した方がいいのか、と。台本読んで、台本に『痛～い』と書いてあったんです。しっかり言葉が書いてあって。でも実際だと、たぶん『痛～い』と言えるのかなとか、だから『痛～い』と言わずに言葉にならない言葉で『あ～っ』と表現した方がいいのかなとか、いろいろ考えたんですけど、きっとちゃんと意味があって沖田さんが書かれていらっしゃると思ったので、そのまま『痛～い』とやってみたら、そのまま採用していただいた。あまりリアリティとか考えることもなく思うがままに表現してみました」と裏話。
そして「オダギリさんが面白くて。アドリブをものすごく連発していた。私が倒れた後、オダギリさんが後ろですごくパニックになってるのがおかしくって…。どうしたって口角が上がってしまうのを頑張って髪の毛で隠しながら…。『もう映さないでくれ…』と思いながら撮影してました」と思い返していた。
イベントには、石田ひかり、姫野花春、青木柚、吉田羊、筒井道隆も参加した。
本作は、長編映画デビュー20周年を迎えた沖田修一監督による完全オリジナル作品。年齢も育った環境も異なる、同じ「さとこ」という名前を持つ3人の女性が、自分の人生を物語として書き始めたことから交差していく姿を描く。
初めての恋を持て余し、妄想を膨らませていく中学3年生、15歳の中井聡子（姫野）。不倫も仕事もスランプ気味で迷走する、映画配給会社勤務の35歳、西田沙都子（有村）。子育てが一段落し、久しぶりに得た自分の時間のなかで夢に目覚める55歳、飯島里子（石田）。それぞれが恋や仕事、夢に悩みながら、自分自身の物語を歩み始める。
俳優の有村架純が9日、都内で行われた映画『さとこはいつも』（9月18日公開）の東京先行上映舞台あいさつに参加した。
【全身ショット】手を繋いで…有村架純をエスコートする青木柚
有村が演じるのは、オダギリジョー演じる村本との6年にも及ぶ不倫も倦怠期で、仕事もスランプ気味の迷走中の映画配給会社勤務の西田沙都子（35歳）。村本の妻に刺されるシーンがある。
有村は「どこまでリアルに表現した方がいいのか、と。台本読んで、台本に『痛～い』と書いてあったんです。しっかり言葉が書いてあって。でも実際だと、たぶん『痛～い』と言えるのかなとか、だから『痛～い』と言わずに言葉にならない言葉で『あ～っ』と表現した方がいいのかなとか、いろいろ考えたんですけど、きっとちゃんと意味があって沖田さんが書かれていらっしゃると思ったので、そのまま『痛～い』とやってみたら、そのまま採用していただいた。あまりリアリティとか考えることもなく思うがままに表現してみました」と裏話。
イベントには、石田ひかり、姫野花春、青木柚、吉田羊、筒井道隆も参加した。
本作は、長編映画デビュー20周年を迎えた沖田修一監督による完全オリジナル作品。年齢も育った環境も異なる、同じ「さとこ」という名前を持つ3人の女性が、自分の人生を物語として書き始めたことから交差していく姿を描く。
初めての恋を持て余し、妄想を膨らませていく中学3年生、15歳の中井聡子（姫野）。不倫も仕事もスランプ気味で迷走する、映画配給会社勤務の35歳、西田沙都子（有村）。子育てが一段落し、久しぶりに得た自分の時間のなかで夢に目覚める55歳、飯島里子（石田）。それぞれが恋や仕事、夢に悩みながら、自分自身の物語を歩み始める。