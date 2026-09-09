インリン、高校生の愛娘に″ 大人すぎる恋愛テク″伝授「大人のアドバイス」「早くないですか？」
ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#9が8日、放送された。スタジオには、3児の母でタレントのインリンと、1児の母でモデル・タレントのすみれがゲストとして登場した。
【写真】インリン・オブ・ジョイトイ、14年ぶりのカムバック！ ラスト写真集
現在、台湾で生活しているインリンは、双子の長男と長女が高校生になったことを報告した。長男は現在、日本の高校に通って寮生活を送っていると言い、仕事などで来日した際は「長男の寮のお片付けとかもついでにしている」と、母親としてのプライベートも明かした。
また、子どもたちの恋愛事情については「何やってるかわからない」と語りつつ、「片付ける時にすごい見たんですけど、今のところはない」と長男の寮で“彼女の痕跡”を探したこともあると明かした。
一方、高校生の娘から「どうしたら告白される？」と恋愛相談をされることがあると語り、「男の子が話してきた時にさりげなくボディタッチしたり…」「距離を縮める感じで…」と恋愛テクニックを伝授したと告白。これにはさらば青春の光・東ブクロも「大人のアドバイスやな」と驚き、ニューヨーク・屋敷も思わず「早くないですか？」とツッコミを入れていた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。
【写真】インリン・オブ・ジョイトイ、14年ぶりのカムバック！ ラスト写真集
現在、台湾で生活しているインリンは、双子の長男と長女が高校生になったことを報告した。長男は現在、日本の高校に通って寮生活を送っていると言い、仕事などで来日した際は「長男の寮のお片付けとかもついでにしている」と、母親としてのプライベートも明かした。
一方、高校生の娘から「どうしたら告白される？」と恋愛相談をされることがあると語り、「男の子が話してきた時にさりげなくボディタッチしたり…」「距離を縮める感じで…」と恋愛テクニックを伝授したと告白。これにはさらば青春の光・東ブクロも「大人のアドバイスやな」と驚き、ニューヨーク・屋敷も思わず「早くないですか？」とツッコミを入れていた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。