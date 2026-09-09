『フルハウス』ロリ・ロックリン、共に服役した夫との離婚申請 別居から1年
90年代に一世を風靡したファミリードラマ『フルハウス』のベッキー役で知られるロリ・ロックリンが、昨年から別居している夫モッシモ・ジャヌリとの離婚を申請した。二人は名門大学不正入学スキャンダルで服役しており、そのことが影響しているという。
【写真】懐かしい！ 『フルハウス』で恋人役で共演したジョン・ステイモス＆ロリ・ロックリン 続編写真も
Peopleによると、ロリは現地時間9月4日、和解しがたい不和を理由に裁判所に離婚を申請した。二人は1997年11月に結婚し、二人の娘、イザベラ・ローズ（27）とオリビア・ジェイド（26）をもうけている。婚前契約書を結んでおり、2015年にも内容を更新していたという。また、別居の日付は公表よりもやや早い2025年8月25日とされている。
二人は2019年に全米を揺るがした名門大学不正入学スキャンダルに関与していたことが発覚。娘たちをボート部員と偽って南カリフォルニア大学に裏口入学させるため、フィクサーに50万ドル支払ったことを認めて有罪判決を受け、ロリは2ヵ月、モッシモは5ヵ月収監された。
情報筋によると、このスキャンダルが二人の関係に大きく影響。当時関係者は、「ロリは裏切られたと感じています。2人は現状、心が離れており、復縁は難しいでしょう」とコメントしていた。
なお、『フルハウス』でロリと共演したことで知られるジョン・ステイモスは、二人が別居を公表した当時、ポッドキャスト『Good Guys（原題）』で、モッシモをスキャンダルを首謀した「ナルシスト」だと激しく非難。「このクソ野郎のせいで、彼女は3ヵ月も刑務所に行くことになった」「彼女は何年もの間、多くのことを我慢してきた」と話していた。
【写真】懐かしい！ 『フルハウス』で恋人役で共演したジョン・ステイモス＆ロリ・ロックリン 続編写真も
Peopleによると、ロリは現地時間9月4日、和解しがたい不和を理由に裁判所に離婚を申請した。二人は1997年11月に結婚し、二人の娘、イザベラ・ローズ（27）とオリビア・ジェイド（26）をもうけている。婚前契約書を結んでおり、2015年にも内容を更新していたという。また、別居の日付は公表よりもやや早い2025年8月25日とされている。
情報筋によると、このスキャンダルが二人の関係に大きく影響。当時関係者は、「ロリは裏切られたと感じています。2人は現状、心が離れており、復縁は難しいでしょう」とコメントしていた。
なお、『フルハウス』でロリと共演したことで知られるジョン・ステイモスは、二人が別居を公表した当時、ポッドキャスト『Good Guys（原題）』で、モッシモをスキャンダルを首謀した「ナルシスト」だと激しく非難。「このクソ野郎のせいで、彼女は3ヵ月も刑務所に行くことになった」「彼女は何年もの間、多くのことを我慢してきた」と話していた。