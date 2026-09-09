『ダイヤのA』Snow Man佐久間大介が早乙女役で出演決定！ 第2クール10.11放送＆キービジュアル解禁
アニメ『ダイヤのA actII ‐Second Season‐』第2クール（テレビ東京系ほか／毎週日曜17時30分）が、10月11日より放送されることが決定し、あわせてキービジュアルが公開。また、Snow Manの佐久間大介が稲実・早乙女役で出演することが発表されたほか、オールスターゲームFINALの開催も決定した。
【写真】『ダイヤのA actII ‐Second Season‐』第2クールキービジュアル完成
本作は、寺嶋裕二による人気コミックを原作に、2013年より放送がスタートしたアニメシリーズ。主人公・沢村栄純が高校野球の名門・青道高校に入学し、野球部で御幸一也、降谷暁、小湊春市らとともに、高校野球の全国頂点を目指す物語だ。
FIRST SEASON、SECOND SEASONの放送を経て、原作同様、新シリーズとなる「actII」が2019年から2020年まで放送された。2024年には「actII」続編の制作が発表され、アニメ『ダイヤのA actII -Second Season-』が2026年4月から6月まで放送。そして、第2クールが同年10月11日より放送される。
今回公開されたキービジュアルは、因縁の相手である稲城実業のエース・成宮鳴に挑む青道メンバーを描いたデザイン。絶対的エース・成宮に2人で挑むことになる沢村栄純と降谷暁、ジュニア時代からのライバル・御幸一也、兄や先輩とともに甲子園へ行く夢を阻まれた小湊春市と倉持洋一の5人、そして“キング”として青道の前に立ちはだかる成宮が、躍動感あふれる姿で描かれている。
新たに出演が決定した佐久間大介が演じるのは、成宮と同じ稲城実業の2年生・早乙女慎一郎。ポジションはライトで、野球センスはずば抜けて高いものの故障が多く、1年時はあまり試合に出ていなかったが、広角に打ち分けられる器用な左打者というキャラクターだ。
佐久間は「この度、ダイヤのAで『早乙女慎一郎』の声を担当させていただきます、佐久間大介です。歴史ある名作に出演できることを心より嬉しく思います。慎一郎はマイペースと思われがちですが、自分の中の必勝法を常に考えている勝ちにこだわる熱い男です。そんな彼の青い炎のような熱さを精一杯表現できるよう努めさせていただきます」とコメントを寄せた。
また、配信情報も発表され、第1クールに続き、放送直後よりNetflixで先行配信されるほか、各配信サイトでも順次配信されることが決定した。
さらに、12月13日には、昨年に続き明治神宮野球場で「ダイヤのA オールスターゲームFINAL 東京選抜 VS 青道」が開催されることも決定した。開場・開演時間などの詳細は後日発表される。
アニメ『ダイヤのA actII -Second Season-』第2クールは、10月11日よりテレビ東京系にて毎週日曜17時30分、AT-Xにて毎週日曜21時放送。
【写真】『ダイヤのA actII ‐Second Season‐』第2クールキービジュアル完成
本作は、寺嶋裕二による人気コミックを原作に、2013年より放送がスタートしたアニメシリーズ。主人公・沢村栄純が高校野球の名門・青道高校に入学し、野球部で御幸一也、降谷暁、小湊春市らとともに、高校野球の全国頂点を目指す物語だ。
今回公開されたキービジュアルは、因縁の相手である稲城実業のエース・成宮鳴に挑む青道メンバーを描いたデザイン。絶対的エース・成宮に2人で挑むことになる沢村栄純と降谷暁、ジュニア時代からのライバル・御幸一也、兄や先輩とともに甲子園へ行く夢を阻まれた小湊春市と倉持洋一の5人、そして“キング”として青道の前に立ちはだかる成宮が、躍動感あふれる姿で描かれている。
新たに出演が決定した佐久間大介が演じるのは、成宮と同じ稲城実業の2年生・早乙女慎一郎。ポジションはライトで、野球センスはずば抜けて高いものの故障が多く、1年時はあまり試合に出ていなかったが、広角に打ち分けられる器用な左打者というキャラクターだ。
佐久間は「この度、ダイヤのAで『早乙女慎一郎』の声を担当させていただきます、佐久間大介です。歴史ある名作に出演できることを心より嬉しく思います。慎一郎はマイペースと思われがちですが、自分の中の必勝法を常に考えている勝ちにこだわる熱い男です。そんな彼の青い炎のような熱さを精一杯表現できるよう努めさせていただきます」とコメントを寄せた。
また、配信情報も発表され、第1クールに続き、放送直後よりNetflixで先行配信されるほか、各配信サイトでも順次配信されることが決定した。
さらに、12月13日には、昨年に続き明治神宮野球場で「ダイヤのA オールスターゲームFINAL 東京選抜 VS 青道」が開催されることも決定した。開場・開演時間などの詳細は後日発表される。
アニメ『ダイヤのA actII -Second Season-』第2クールは、10月11日よりテレビ東京系にて毎週日曜17時30分、AT-Xにて毎週日曜21時放送。