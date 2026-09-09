飼い主さんのお膝の上でへそ天していた猫ちゃんが、突然両前足をお顔の横に持っていって…？あまりにも可愛らしいその仕草が反響をよんでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で30.2万再生を突破し、「おうおうおう…心臓ないなった」「ねえええええなんでそんな可愛いことしちゃうの」といった声があがりました。

【動画：膝の上でくつろいでいた猫→突然前足を『顔の横』にもっていって…まさかの仕草】

小顔美少女のきなこちゃん♡

TikTokアカウント「@kinako_ppan」に投稿されたのは、アメリカンショートヘアーの「きなこ」ちゃんが見せた、可愛すぎる仕草をおさめた動画です。

きなこちゃんは、一般的なシルバーではなくブラウンの毛色で、大きなお目目が印象的な女の子。マンチカンの「ぱん」ちゃんと一緒に暮らしています。小さな頃はお弁当バッグの中に入り込み、突然飛び出してくるという遊びを見せてくれていたそうですが、成長した今は体が大きくなったため、バッグには入れなくなってしまったのだとか。

まさかの“にゃんにゃん”！

そんなきなこちゃんはある日、飼い主さんに抱っこをしてもらっていたそう。お腹を上に向けたへそ天ポーズで、すっかりリラックスしていたといいます。

大好きな飼い主さんの腕の中で上機嫌なきなこちゃんは、へそ天のままもぞもぞと動くと、突然両前足をお顔の横に持っていき、「にゃんにゃん！」の仕草をしてくれたのだとか。そして時折、まるでウインクするような表情まで披露してくれたそう。サービス精神たっぷりなきなこちゃんの姿は、思わず何度でもリピートしたくなるほど可愛らしいです。飼い主さんも愛らしさのあまり、つい笑ってしまったといいます。

甘えっぷりが可愛い♡

その後も角度を変えながら、飼い主さんのお顔を見つめて可愛らしい仕草を見せてくれたというきなこちゃん。その姿からは、飼い主さんへのまっすぐな愛情が伝わってきて、見ているだけで胸がキュンとときめいてしまいます。

あまりにも可愛いきなこちゃんの仕草に、3万件を超える高評価を獲得したこの動画。視聴者からは「にゃんにゃんって仕草って言葉が可愛いのに実際見たら可愛すぎてとぶ」「自分が如何に可愛くて尊いかを、わかりすぎている。こんな可愛い姿を見せていただき、誠にありがとうございます」「可愛いてぇてぇ♡♡♡」「か、かわいすぎて心臓えぐられる」「あばばばばがわいいいい」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@kinako_ppan」では、きなこちゃんの日常の様子はもちろん、マンチカンのぱんちゃんが時折見せる、まるで人間のような可愛らしい仕草もおさめた動画が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@kinako_ppan」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。