飼い主の女の子が猫ちゃんの前で倒れるフリをした結果…？女の子を心配する猫ちゃんの反応が可愛いと話題です。動画には「ほのぼのする光景ですね」「笑顔になれました」等のコメントが寄せられ、45万回以上再生されているようです。

【動画：女の子が仲良しな猫の前で『倒れるフリ』をした結果…直後の『尊すぎる光景』】

ももまるちゃんと娘さん

YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」に投稿されたのは、投稿主さんの娘さんと猫のももまるちゃんのある日の姿です。娘さんとももまるちゃんは大の仲良しで、いつも一緒に過ごしているそう。この日も娘さんはももまるちゃんにキスをしたりなでなでをしたりしてかわいがっていたそう。

ももまるちゃんにかまってほしい娘さんは、ももまるちゃんの前で倒れる真似をして遊んでいたのだとか。しかしももまるちゃんは娘さんの演技に気づいているのか、心配せずいつも通りのんびりしていたようです。

心配するももまるちゃん

翌朝、投稿主さんが寝室を覗くと娘さんとももまるちゃんの姿が。娘さんはももまるちゃんの前で、また倒れる真似をして遊んでいたそう。娘さんは、ももまるちゃんに心配して欲しいようです。

そんな娘さんの気持ちを知ってか知らずか、ももまるちゃんは倒れた娘さんにすりすりをし始めたそう。娘さんのことを心配してくれているようです。そしてそのまま娘さんにくっついてくつろぎ始めたももまるちゃんでした。

とっても仲良しな二人

そんな二人の可愛い様子にいつも癒されているという投稿主さん。他の投稿でも、娘さんとももまるちゃんの可愛いシーンが紹介されています。

猫と人間とは思えないほど仲良く遊ぶ二人の様子や、娘さんが帰宅するとまっ先に膝に座りに来るももまるちゃんが映っている動画も。本当の姉妹のように仲良しな二人の様子に、動画を見た多くの人が癒されているようです。

最初にご紹介した投稿は45万回以上再生され「ほのぼのする光景ですね」「笑顔になれました」等のコメントが寄せられ、娘さんとももまるちゃんの仲良しで可愛い姿に思わず笑顔になった方が多くいたようです。

YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」では、猫のとらまるくん・ももまるちゃんと子供達の可愛い姿が投稿されています。可愛さに溢れた微笑ましい投稿にほっとして癒されると話題です。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「まんまるとらまる」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。