前日のレッズ戦で5試合ぶり復帰もノーヒット

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間9日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地レッズ戦のスタメンを外れた。前日の同戦で5試合ぶりにスタメン復帰していたが、またもベンチスタートとなった。試合前に行われた会見で、デーブ・ロバーツ監督が大谷の状態について言及した。

左膝や右腕、首周辺に違和感を抱えながらプレーしている大谷は9月3日（同4日）のカージナルス戦で約1か月ぶりにスタメン外となった。7日（同8日）のレッズ戦で5試合ぶりに戦線復帰したものの、第1打席は左飛、第2・3打席は三振、第4打席は四球で快音は聞かれなかった。本塁打は13試合連続、64打席なく、移籍後のワースト記録を更新している。

大谷は試合後にメディアの取材に応じて自身の状態について言及。「100％というのは、シーズンを通してなかなかないと思うので、主には膝と腕ですけど、プレーできる範囲内なのかなとは思っています」と話すなど、打者としては問題ないとした。一方で投手復帰に関しては「ほとんどの確率でそれはないと思う」と説明した。

この日、報道陣から大谷について質問を受けた指揮官は「ショウヘイの（試合後の）調子は昨日も良かったが、トレーナー陣と話した結果、どちらかと言えば、（焦らず）ゆっくり状態を上げていこうという考え方になっている」とし、起用方針を説明。一方で勝負所では代打での起用が可能だとした。

ロバーツ監督は「彼は明日ラインナップに戻ることになるだろう」とし、再び打線に戻ることを力強く語った。（Full-Count編集部）