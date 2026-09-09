【アラフィフ本気ダイエット】50代更年期から「あきらめなければいつからでも変われる」1年間の軌跡

【40代50代】痩せない理由はこれだった！「減量」と「ダイエット」の決定的な違い

【注意】40代50代更年期「代謝が落ちているからご飯150g以上食べよう」を信じる前に見てください！

チャンネル情報

MAKI 50代でもマイナス9kg達成🔥 巣ごもり生活を理由にし食べることばかりを楽しみに生きていた数年間… 気が付けばベスト体重からは10kg増という恐ろしい結果に… 驚異的なスピードで増えていく脂肪と戦うべく、重い腰を上げてダイエットを決意し成功！ 現在はダイエットアドバイザー･パーソナルトレーナーとして活動中