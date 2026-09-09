「食べないと太る」は本当だった？50代が知っておくべきダイエットでやってはいけないNG習慣5選
YouTubeチャンネル「Maki 【アラフィフが本気でダイエット】」が、「『食べないと太る』は本当です。50代がやめるべきNG習慣5選」と題した動画を公開した。動画では、自身もマイナス9キロのダイエットに成功したMAKI氏が、50代の更年期世代に向けたダイエットの真実と、若い頃と同じやり方では痩せない理由を詳しく解説している。
MAKI氏はまず、20代と50代のダイエットにおける体の変化を5つのポイントで解説する。自身も食事を減らしても体重が変わらず、むしろ太ってしまった経験を交えながら、「40代50代は食べなくても痩せない」と指摘。基礎代謝が落ちた状態で食事を減らすと、体が飢餓状態と勘違いしてさらに代謝を下げてしまう危険性を語った。そのため、食べないダイエットではなく、三大栄養素のバランスを守って食べて痩せる習慣の大切さを強調している。
さらに、更年期世代が痩せにくい根本的な理由として、年齢とともに筋肉量が年に1%ずつ減少していく点や、女性ホルモンの減少によってお腹周りに脂肪がつきやすくなる現象を挙げた。また、体温が1度下がるだけで代謝が12%も低下する事実にも触れ、冷たい飲み物を控えて日頃から入浴などで内臓を温める工夫が必要だと述べる。筋トレ後の回復に時間がかかる点や、運動しても体が冷えやすいという更年期特有の悩みにも言及し、無理なく体を労わる重要性も示唆した。
こうした体の変化を踏まえ、痩せている人の共通点として、必要な栄養素をしっかり摂取している事実や、代謝を守る「防御力」としての筋トレを習慣化している要素を提示する。MAKI氏自身も4ヶ月目から10ヶ月間もの停滞期を経験したと明かし、ダイエットをRPGに見立てて「『脂肪』という名のボスキャラを倒しに行く」感覚で長期戦を楽しむ独自の視点を披露した。
最後にMAKI氏は、体重計の数字に一喜一憂せず、ウエスト周りなど見た目の変化に注目して自分のペースを守る姿勢を推奨する。年齢を言い訳にせず、正しい方法で筋肉を増やす「貯筋」の行動こそが、健康で若々しい体を作るための確実な道であると結論付けた。
MAKI氏はまず、20代と50代のダイエットにおける体の変化を5つのポイントで解説する。自身も食事を減らしても体重が変わらず、むしろ太ってしまった経験を交えながら、「40代50代は食べなくても痩せない」と指摘。基礎代謝が落ちた状態で食事を減らすと、体が飢餓状態と勘違いしてさらに代謝を下げてしまう危険性を語った。そのため、食べないダイエットではなく、三大栄養素のバランスを守って食べて痩せる習慣の大切さを強調している。
さらに、更年期世代が痩せにくい根本的な理由として、年齢とともに筋肉量が年に1%ずつ減少していく点や、女性ホルモンの減少によってお腹周りに脂肪がつきやすくなる現象を挙げた。また、体温が1度下がるだけで代謝が12%も低下する事実にも触れ、冷たい飲み物を控えて日頃から入浴などで内臓を温める工夫が必要だと述べる。筋トレ後の回復に時間がかかる点や、運動しても体が冷えやすいという更年期特有の悩みにも言及し、無理なく体を労わる重要性も示唆した。
こうした体の変化を踏まえ、痩せている人の共通点として、必要な栄養素をしっかり摂取している事実や、代謝を守る「防御力」としての筋トレを習慣化している要素を提示する。MAKI氏自身も4ヶ月目から10ヶ月間もの停滞期を経験したと明かし、ダイエットをRPGに見立てて「『脂肪』という名のボスキャラを倒しに行く」感覚で長期戦を楽しむ独自の視点を披露した。
最後にMAKI氏は、体重計の数字に一喜一憂せず、ウエスト周りなど見た目の変化に注目して自分のペースを守る姿勢を推奨する。年齢を言い訳にせず、正しい方法で筋肉を増やす「貯筋」の行動こそが、健康で若々しい体を作るための確実な道であると結論付けた。
チャンネル情報
MAKI 50代でもマイナス9kg達成🔥 巣ごもり生活を理由にし食べることばかりを楽しみに生きていた数年間… 気が付けばベスト体重からは10kg増という恐ろしい結果に… 驚異的なスピードで増えていく脂肪と戦うべく、重い腰を上げてダイエットを決意し成功！ 現在はダイエットアドバイザー･パーソナルトレーナーとして活動中
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