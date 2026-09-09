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ParaVivoへようこそ！ このチャンネルでは、2026年9月に南米・パラグアイへ移住する「Taka」が、移住までのリアルな準備過程と、現地での生活情報を発信していきます。 「地球の裏側での暮らしってどうなの？」 「移住にはどんな手続きが必要？」 そんな疑問に答えるべく、日本との違いや日々のVlogでパラグアイのリアルな情報をあなたへお届けします。 【こんな内容を配信します】 ・～2026年8月：日本での移住準備（公的手続き、荷物整理、心の準備など） ・2026年9月～：パラグアイ現地生活スタート！最新の生活情報・治安・物価・Vlog 【更新スケジュール】 ・毎週日曜日 20:00 投稿 【メッセージ】 人生初の海外移住という大きな挑戦の記録として、またこれから海外を目指すあなたの参考になれば嬉しいです。 ぜひチャンネル登録をして、一緒にパラグアイへの旅を見守ってください！ 【メールアドレス】 taka.japon0416@gmail.com ご質問・ご要望などはこちらへご連絡ください。