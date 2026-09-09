未知の国パラグアイでのリアルな海外移住生活がスタート！
YouTubeチャンネル「ParaVivo~日本人のパラグアイ移住生活~」が「【パラグアイ移住1日目】ついに到着！今日からこの国で暮らします！」と題した動画を公開しました。動画では、初めての海外移住となるパラグアイでのリアルな1日目の様子が収められています。
約35時間の長旅を経て、ついにパラグアイへ入国した出演者。現地の案内人の運転でホテルに到着した後、夜8時からラーメン店とスーパーへ向けて夜の街へ繰り出しました。道中では歩いている人がほとんどおらず、静まり返った現地の雰囲気を感じながら目的地へと向かいます。
現地の人から「スマホを撮影してたり携帯出してると危ないよ」と忠告を受け、スマホを隠しながら撮影を続ける場面も。出演者は「日本で感じたことのない目に見えない不安」と語り、夜の街に恐怖を感じながらも歩いて移動するリアルな治安事情が伝えられました。また、広い歩道のところどころに深い穴が開いているなど、未知の国ならではの街並みも紹介しています。
移住初日から、現地のリアルな空気感や生活環境が伝わる内容となっています。これから海外移住を考えている方や、パラグアイの日常に興味がある方は、ぜひ動画をチェックしてみてはいかがでしょうか。
約35時間の長旅を経て、ついにパラグアイへ入国した出演者。現地の案内人の運転でホテルに到着した後、夜8時からラーメン店とスーパーへ向けて夜の街へ繰り出しました。道中では歩いている人がほとんどおらず、静まり返った現地の雰囲気を感じながら目的地へと向かいます。
現地の人から「スマホを撮影してたり携帯出してると危ないよ」と忠告を受け、スマホを隠しながら撮影を続ける場面も。出演者は「日本で感じたことのない目に見えない不安」と語り、夜の街に恐怖を感じながらも歩いて移動するリアルな治安事情が伝えられました。また、広い歩道のところどころに深い穴が開いているなど、未知の国ならではの街並みも紹介しています。
移住初日から、現地のリアルな空気感や生活環境が伝わる内容となっています。これから海外移住を考えている方や、パラグアイの日常に興味がある方は、ぜひ動画をチェックしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
ParaVivoへようこそ！ このチャンネルでは、2026年9月に南米・パラグアイへ移住する「Taka」が、移住までのリアルな準備過程と、現地での生活情報を発信していきます。 「地球の裏側での暮らしってどうなの？」 「移住にはどんな手続きが必要？」 そんな疑問に答えるべく、日本との違いや日々のVlogでパラグアイのリアルな情報をあなたへお届けします。 【こんな内容を配信します】 ・～2026年8月：日本での移住準備（公的手続き、荷物整理、心の準備など） ・2026年9月～：パラグアイ現地生活スタート！最新の生活情報・治安・物価・Vlog 【更新スケジュール】 ・毎週日曜日 20:00 投稿 【メッセージ】 人生初の海外移住という大きな挑戦の記録として、またこれから海外を目指すあなたの参考になれば嬉しいです。 ぜひチャンネル登録をして、一緒にパラグアイへの旅を見守ってください！ 【メールアドレス】 taka.japon0416@gmail.com ご質問・ご要望などはこちらへご連絡ください。
youtube.com/@taka.paraguay YouTube