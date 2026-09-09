「米花町」「にゃがみ原市」アニメに登場する「架空都市」にモデルは存在するのか徹底検証！
YouTubeチャンネル「ジオジオ地理教室」が、「【マニアも知らない】有名アニメに登場する「架空都市」はどこをモデルにしている？」と題した動画を公開した。動画では、有名アニメに登場する架空都市のモデルとなった実在の地域を検証し、作品の世界観と現実の街並みの意外なつながりを解説している。
アニメの舞台設定は、実在の地名であれば「聖地」として地域に大きな経済効果をもたらすが、架空の地名ではファンに認知されにくい。動画では、実際の都市をモデルにしながらも名前が変えられた架空都市を徹底調査した。
まず、公式設定として明確な例として『新世紀エヴァンゲリオン』の「第3新東京市」を挙げ、モデルとなった神奈川県箱根町では長年コラボレーションが行われていると紹介した。
一方、『名探偵コナン』に登場する「米花町」は、公式の明示はないものの、作中の駅の外観や路線図から東京都新宿区の「新大久保駅周辺」がモデルの一つとして有力視されていると解説。しかし、作中の殺人発生率の高さを引き合いに出し、「間違いなく異常な治安の悪さから住みたくない町」と評した。
また、『ケロロ軍曹』の「奥東京市」は西東京市周辺、『妖怪ウォッチ』の「さくらニュータウン」は、制作会社のレベルファイブが本社を置く福岡県福岡市がモデルになっていると指摘した。さらに、『ワンパンマン』の「Z市」については、昼夜問わず混雑する甲州街道沿いをあえて「ゴーストタウン」として描いており、現実と作品の世界観のギャップに言及している。
その他にも、『おジャ魔女どれみ』の「美空市」は鎌倉や横浜、東京などの要素が混ざった「ごちゃ混ぜカーニバル」になっていると解説した。
アニメの舞台は、実在する街をそのまま描くだけでなく、作品の世界観に合わせて複数の街を組み合わせたり、別の街として表現したりするケースが多く存在する。ストーリーだけでなく、背景に描かれた街並みに注目することで、新たな発見ができると結論付けた。
アニメの舞台設定は、実在の地名であれば「聖地」として地域に大きな経済効果をもたらすが、架空の地名ではファンに認知されにくい。動画では、実際の都市をモデルにしながらも名前が変えられた架空都市を徹底調査した。
まず、公式設定として明確な例として『新世紀エヴァンゲリオン』の「第3新東京市」を挙げ、モデルとなった神奈川県箱根町では長年コラボレーションが行われていると紹介した。
一方、『名探偵コナン』に登場する「米花町」は、公式の明示はないものの、作中の駅の外観や路線図から東京都新宿区の「新大久保駅周辺」がモデルの一つとして有力視されていると解説。しかし、作中の殺人発生率の高さを引き合いに出し、「間違いなく異常な治安の悪さから住みたくない町」と評した。
また、『ケロロ軍曹』の「奥東京市」は西東京市周辺、『妖怪ウォッチ』の「さくらニュータウン」は、制作会社のレベルファイブが本社を置く福岡県福岡市がモデルになっていると指摘した。さらに、『ワンパンマン』の「Z市」については、昼夜問わず混雑する甲州街道沿いをあえて「ゴーストタウン」として描いており、現実と作品の世界観のギャップに言及している。
その他にも、『おジャ魔女どれみ』の「美空市」は鎌倉や横浜、東京などの要素が混ざった「ごちゃ混ぜカーニバル」になっていると解説した。
アニメの舞台は、実在する街をそのまま描くだけでなく、作品の世界観に合わせて複数の街を組み合わせたり、別の街として表現したりするケースが多く存在する。ストーリーだけでなく、背景に描かれた街並みに注目することで、新たな発見ができると結論付けた。
YouTubeの動画内容
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