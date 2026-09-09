チャンネル情報

ジオジオへようこそ！ このチャンネルでは、ジオジオ(管理主)とみなさんで一緒に世界一楽しい科目"地理"を学んでいきます。 皆さんが知っている知識があれば、どんどんコメント欄で教えてください。ジオジオ含め、皆さん全員が先生であり、全員が生徒です。 地域PR・観光PR・映像制作・取材等のご相談も歓迎しております。 自治体様、観光協会様、地域事業者様など、お気軽にお問い合わせください。 企業様からのご依頼・案件のご相談も心よりお待ちしております。 ↓お問い合わせはこちらからお願いします geogeochiri@gmail.com ※当チャンネルの動画・Shortsにつきましては、許可のない転載を認めておりません。 公式投稿はYouTubeおよびTikTokの「ジオジオ地理教室」アカウントから発信しております。 ※2024年4月から本格的に動画投稿スタート