空腹時の1杯は危険？「コーヒー」で心房粗動を悪化させる落とし穴と注意点

心房粗動と診断された方にとって、コーヒーを一律に禁止する必要があるわけではありません。大切なのは、自分の状態に合った付き合い方を見つけることです。発作が頻繁に起きている方や持病を抱えている方が注意すべきポイントや、飲むタイミング・量の工夫、デカフェの活用など、日常生活で実践しやすい方法をご紹介します。

監修医師：

本多 洋介（Myクリニック本多内科医院）

群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院で循環器内科医として経験を積む。現在は「Myクリニック本多内科医院」院長。日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医。

心房粗動がある方のコーヒーとの付き合い方

このセクションでは、心房粗動と診断を受けた人や、発作を繰り返している人が、コーヒーとどのように付き合っていくべきかを具体的に解説します。一律に禁止するのではなく、個人の状態に合った管理のあり方を考えることが重要です。

コーヒーを控えるべきケースとは

心房粗動の方がコーヒーを控えるべきかどうかは、症状の程度や治療状況、基礎疾患の有無によって異なります。一般的に、以下のような状況にある人は、カフェイン摂取に特に注意が必要とされています。

まず、心房粗動の発作が頻繁に起こっている人です。発作のたびに心拍数が急上昇（例えば1分間に120～150回など）し、強い動悸や息切れ、胸の不快感、めまいなどの症状が出る場合、カフェインによる交感神経の刺激が発作を長引かせたり、悪化させたりする可能性があります。このような人は、コーヒーの摂取量を減らすか、カフェインレスの製品に切り替えることを検討しましょう。

次に、心房粗動に加えて心不全や心筋梗塞、弁膜症（べんまくしょう：心臓のバルブの機能不全）などの持病を併発している人です。こうした人は心臓のポンプ機能や予備能力が低下していることが多く、カフェインによる心拍数の急激な変動が心臓への大きな負担となります。

日常生活でできるカフェイン管理の方法

コーヒーを完全にやめることが難しい場合でも、摂取の仕方を工夫することで心臓への影響を和らげることが期待できます。まず、飲む量を1日1～2杯程度に抑えることが一つの目安となります。ただし、この目安もあくまで一般論であり、個人の状態によって適切な量は異なります。

飲むタイミングも重要なポイントです。空腹時や睡眠直前のカフェイン摂取は、身体への影響が出やすいとされています。食後に少量を楽しむ、あるいは午後の早い時間帯までにとどめるといった工夫が、心臓への余分な負担を避けるうえで有効と考えられています。

また、カフェインレスコーヒー（デカフェ）を選択肢として取り入れることも一つの方法です。デカフェはカフェインの含有量が通常のコーヒーと比べて格段に少なく、コーヒーの風味を楽しみながらリスクを抑えることができます。ただし、完全にカフェインゼロではない製品も存在するため、成分表示を確認することをおすすめします。

日常的に脈拍を確認する習慣をつけることも大切です。コーヒーを飲んだ後に動悸や脈の乱れを感じた場合は、そのことを記録し、受診の際に医師に伝えるようにしてください。自分の身体の反応を観察し続けることが、適切な管理につながります。

まとめ

心房粗動は、高血圧による心臓への負担や飲酒・睡眠時無呼吸などが背景となって起こりやすい不整脈です。カフェインの影響には個人差があり、症状との関連を自分で観察することが大切です。心房粗動はカテーテルアブレーション治療などで根治を目指せる疾患でもあります。

日頃から血圧測定や脈拍チェックの習慣をもち、高血圧の治療や生活習慣の改善に取り組むことが予防につながります。前兆となる動悸や脈の異常を感じたら放置せず、早めに循環器内科の専門医を受診して正確な診断と治療を受けましょう。

参考文献

一般社団法人 日本循環器学会 / 日本不整脈心電学会「2020年改訂版 不整脈薬物治療ガイドライン」

日本高血圧学会「高血圧管理・治療ガイドライン2025」