身長172cm股下84cmの“9頭身レースクイーン”、黒ミニ丈ショットが「お人形さん」「誰もが振り向く美女」
レースクイーンでモデルの央川かこが8日までにInstagramを更新。美しさ際立つ近影を披露すると、ファンから称賛が寄せられた。
【写真】身長172cm股下84cmの“9頭身レースクイーン”、抜群プロポーション全開！（7枚）
1994年7月17日生まれ、兵庫県出身で身長172cm＆股下84cmの“9頭身レースクイーン”として注目を集めている央川。
今回は「へあめんて」とつづり、ロングヘアをなびかせた写真を投稿。「前回に続いて担当の三賀森さんが週末だけいる下北沢の店舗に行ったんだけど、やっぱり明るくてすごく好き」と美容室について言及し、「明るさはそのままにしたかったから色味だけ暗くしてもらいました」と、新しいヘアカラーについて明かした。
ミニ丈のトップスも着用しており、ファンからは「メッチャ素敵な髪型」「スタイル抜群」「お人形さん」「誰もが振り向く美女」などの声が多数寄せられた。
引用：「央川かこ」Instagram（＠kako.717）
【写真】身長172cm股下84cmの“9頭身レースクイーン”、抜群プロポーション全開！（7枚）
1994年7月17日生まれ、兵庫県出身で身長172cm＆股下84cmの“9頭身レースクイーン”として注目を集めている央川。
今回は「へあめんて」とつづり、ロングヘアをなびかせた写真を投稿。「前回に続いて担当の三賀森さんが週末だけいる下北沢の店舗に行ったんだけど、やっぱり明るくてすごく好き」と美容室について言及し、「明るさはそのままにしたかったから色味だけ暗くしてもらいました」と、新しいヘアカラーについて明かした。
ミニ丈のトップスも着用しており、ファンからは「メッチャ素敵な髪型」「スタイル抜群」「お人形さん」「誰もが振り向く美女」などの声が多数寄せられた。
引用：「央川かこ」Instagram（＠kako.717）