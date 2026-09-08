岐阜県の住宅を兼ねたケーキ店で火事があり、3人が死亡しました。殺人・放火事件とみられ、死亡した70歳男性が関与した疑いも出てきています。

【写真で見る】地元の人気ケーキ店、素材にこだわったケーキや焼き菓子

人気ケーキ店で火事 5人死傷も”殺人と放火の可能性”

5日、岐阜県本巣市で5人が死傷した火事。暗闇の中、建物から噴き出す炎が見えます。

この火事は殺人と放火の可能性があるといいます。

建物の中にいた人 110番通報

「人が刺された。ガソリンをまいていて、火事になっている」

事件があったのは5日の夜。

現場は1階がケーキ店、2階が住宅です。

通報した人

「煙が上の方まで上がっていたので、『はしごを持って来て下さい』と言っていた」

火事を見た人

「中から火が出てドドンと上の方に上がっていって、屋根がガタンと落ちる音もした」

このケーキ店は、素材にこだわったケーキや焼き菓子などをそろえ、地元では幅広い世代に親しまれていた人気店でした。

店を知る人

「評判は良かった。若い人がけっこう利用していた。スイーツは美味しいものだらけ」

「イベントがあると車が停められないくらいたくさんの人がくる。このあたりの人はみんな知っているケーキ店」

当時、店は閉まっていて、2階では店の女性オーナー（66）が、中学時代の同級生9人と同窓会を開いていました。

火事では約300平方メートルが焼け、焼け跡からは男女2人の遺体が見つかりました。

1階では男性が、2階では女性が見つかりました。

男性は腹を刃物で刺されていました。女性は急性一酸化炭素中毒でした。

死亡の70歳男性が関与か 発見時は車内で”意識が朦朧”

楽しい場だったはずの同窓会で何があったのでしょうか。

事件に関与したと見られているのが、亡くなったもう1人の男性です。

現場近くの瑞穂市に住む葬儀会社の会社役員、林寛至さん（70）。

林さんはケーキ店の駐車場に停めてあった車の中で見つかり、病院に搬送されましたが、その後死亡しました。

見つかったとき、林さんは上半身は裸で、重いやけどを負っていて、意識が朦朧とした状態だったといいます。

捜査関係者によりますと、学年が違う林さんはこの日の同窓会には呼ばれていなかったということです。

林さんを知る人

「（地元の）お祭りや打ち合わせで、ちょこちょこ話していた。僕らから見たらよくやってくれていた」

－－トラブルなどは？

林さんを知る人

「全くないと思う」

また、林さんが勤務する葬儀会社では、ケーキ店の割引券を配っていたといいます。

林さんを知る人

「自治会長を今年で最後だが4年やっている人。娘と2人暮らし。林さんのところで葬式をやると、（ケーキ店の商品が）10％引きになる特典を設けていた」

関係がよかったように見える林さんとケーキ店。

警察は林さんが事件に関与したとみていますが、今のところ店のオーナーと林さんの間のトラブルは確認されていないということです。

警察は現場から凶器の疑いがある刃物などを複数押収していて、事件の詳しい経緯を調べています。