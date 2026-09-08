「人質写真」「アトレティスカバンの囚人」移籍失敗アルバレス、CL公式写真も注目の的に。英紙がレポート「笑顔を作るのに苦労している」
モヤモヤはそう簡単に晴れない。
フリアン・アルバレスは、バルセロナ移籍を希望して直訴するも、現在所属するアトレティコ・マドリーに断固拒否され、夢幻に。また、噂されたアーセナル移籍も結局実現しなかった。
新シーズンもアトレティコの一員として戦うこととなったなか、チャンピオンズリーグ（CL）の公式写真も注目の的だ。ラ・リーガの公式写真で仏頂面が話題になった26歳のアルゼンチン代表FWの表情は、やはりどこかぎこちない。
英紙『The Sun』は「移籍市場が閉まる直前にバルセロナへの夢の移籍を断念させられ、アルバレスは今も憤りを募らせている。CL公式写真を見る限り、明らかにまだその件を引きずっているようだ。アトレティコの有名な赤と白のホームユニホームを着て写真撮影に臨んだ彼は、笑顔を作るのに苦労している様子だった」と伝えた。
同紙はまた、SNS上のファンの声に触れ、「人質写真」「その痛みを隠せ、フリアン」「彼の人生には笑えることなんて何もないんだな」「アトレティスカバンの囚人」といったコメントを紹介した。
今季はここまで途中出場２試合で無得点のアルバレス。ホームサポーターから大ブーイングが飛び、大逆境に喘ぐなか、ピッチ上でのパフォーマンスで信頼を取り戻せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】世界中の注目を集めているアルバレスのCL公式写真
フリアン・アルバレスは、バルセロナ移籍を希望して直訴するも、現在所属するアトレティコ・マドリーに断固拒否され、夢幻に。また、噂されたアーセナル移籍も結局実現しなかった。
新シーズンもアトレティコの一員として戦うこととなったなか、チャンピオンズリーグ（CL）の公式写真も注目の的だ。ラ・リーガの公式写真で仏頂面が話題になった26歳のアルゼンチン代表FWの表情は、やはりどこかぎこちない。
同紙はまた、SNS上のファンの声に触れ、「人質写真」「その痛みを隠せ、フリアン」「彼の人生には笑えることなんて何もないんだな」「アトレティスカバンの囚人」といったコメントを紹介した。
今季はここまで途中出場２試合で無得点のアルバレス。ホームサポーターから大ブーイングが飛び、大逆境に喘ぐなか、ピッチ上でのパフォーマンスで信頼を取り戻せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】世界中の注目を集めているアルバレスのCL公式写真