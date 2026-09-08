テニスの４大大会、全米オープン女子シングルス４回戦（７日＝日本時間８日、ニューヨーク）、世界ランキング１３位の大坂なおみ（２８）は同２位のエレーナ・ルバキナ（カザフスタン）に１-６、４-６のストレートで敗れ、８強入りを逃した。同大会は２０１８年と２０年に制覇。６年ぶり３度目の優勝を目指したが、無念の敗退となった。

そうした中、英紙「デーリー・メール」（電子版）は「大坂なおみが最新の〝滑稽な〟ファッションを披露した後、ファンから痛烈にいじられた。その後、全米オープンでストレート負けを喫して敗退した」と題する記事を掲載。この日の大坂が披露したド派手なファッションに注目した。

同記事では「大坂は、まだ１球も打たないうちから人々の視線を集めていた。分厚いフェイクファーの裏地が付いた、ひときわ目を引く大きすぎるフード付きコート姿でコートに入ってきたからだ。そのストリートウエア風の装いは、それまでの衣装とは違った印象だったが、大坂がコートで振るわなかった後、ファンたちはすぐにＳＮＳでその服装をやゆし始めた」と記述。

その上で、ＳＮＳ上から「大坂はおかしなコートを着て登場し、第１セットは一方的に押された。そんな行き過ぎた派手さはロッカールームに置いてきた方がいいのでは」「服装はいい。でも大事なのは、それに見合うプレーができるかどうかだ。スタイルだけでは試合は勝てない」「これは何だ、モデルの撮影会か。衣装が派手すぎる」などファンの批判的な反応を紹介した。

今大会でも大坂は奇抜な衣装で物議を醸してきたが、試合に負けたことで〝逆風〟が強まる格好となってしまった。