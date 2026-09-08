ドジャースの大谷翔平投手（３２）は７日（日本時間８日）の本拠地ロサンゼルスでのレッズ戦で５試合ぶりに「１番・ＤＨ」で先発に名を連ねた。大谷が欠場中に１番で起用されたエドマンは「３番・二塁」、６日（同７日）はＤＨで起用されて３安打したマンシーは「４番・三塁」で出場する。

大谷は２日（同３日）の本拠地カージナルス戦で４打席連続三振。８月１８日（同１９日）のロッキーズ戦で３０号を放った以降、本塁打は出ておらず、６０打席ノーアーチはドジャース移籍後ワーストだ。３日（同４日）から左ヒザの炎症、右上腕と首の違和感のため４試合連続で欠場していた。

ただ、前日６日（同７日）のナショナルズ戦では８回にヘルメットやガードを装着、ベンチ内でバットを持ってタイミングを取るなど、代打の準備はしたが、出番は回ってこなかった。試合後、ロバーツ監督は「１番」での復帰を明言していた。

ＳＮＳには「王が帰ってきた」「素晴らしい！」と投稿されたが、歓迎一色でなはない。

「今日は少なくとも１本はヒットが必要だ」「４日間の休息で上腕二頭筋とヒザのケガは治ったはずだ」「ドジャースは４連勝中だ。プレッシャーは大きい」「誰も気にしないよ」

１番を務めたエドマンが１７打数７安打、１本塁打、４打点と好調だったことから冷ややかな声も多かった。１打席目からバットで吹き飛ばすしかない。