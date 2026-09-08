デジタルインフラ提供元のA/I Collectiveをアメリカ政府がテロリストに指定、どんな影響が出たのか？
アメリカ財務省外国資産管理局(OFAC)はイタリアのテクノロジー企業である Autistici/Inventati(A/I Collective)を「特別指定グローバルテロリスト(SDGT)」に指定しました。テロ行為の実行犯だけでなくテロ行為を可能にする技術インフラに対してもテロ対策制裁の対象としたことはA/I Collectiveの猛反発を招くとともに、物質的支援の論理を技術インフラに公然かつ強力に適用する初めての事例として意義と影響が注目されています。
https://decode39.com/16319/autistici-inventati-case-sets-a-new-counterterrorism-precedent-irdi-says/
The Server Called Paranoia: Defend Autistici/Inventati Before September 25
https://www.wewillfreeus.org/the-server-called-paranoia-defend-autistici-inventati-before-september-25/
事の発端は2026年8月26日に国務省が財務省と協力し、大統領令13224号に基づきA/I Collectiveを特別指定グローバルテロリストに指定したことでした。
Treasury Takes Action Against Violent Far-Left Terrorist Networks | U.S. Department of the Treasury
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0616
アメリカ国務省は「A/I Collectiveはイタリアを拠点として、過激派組織が国際的に利用するデジタルインフラを構築・運営している」と指摘しており、A/I Collectiveの提供するサービスに含まれる暗号化通信・ウェブホスティング・匿名化ツールなどが「テロ行為を実質的に支援」した、あるいはテロ行為を支援する技術提供を行ったと主張しています。
The Autistici Inventati is an Italy-based far-left organization that provides a range of technological tools and services to violent left-wing extremist groups, including website hosting on foreign servers, encrypted email accounts, chat and video conferencing, and digital architecture associated with its “Noblogs” platform.
特別指定グローバルテロリストの指定を受けてA/I Collectiveは直ちに全ての容疑を否定するとともに「インターネットを自由なままに！」というキャンペーンを展開しました。
autistici.org - Keep the Net open!
https://www.inventati.org/campaign/
今回のA/I Collectiveへの特別指定グローバルテロリスト指定は、その活動内容だけでなく「提供するサービスが他者に何を行わせ得るか」にも焦点を当てているのが従来と異なるポイントで、テロ組織の活動を可能にする「インフラ」を提供すること自体が制裁の対象となりうるという安全保障のパラダイムシフトを示唆しています。
特別指定グローバルテロリストに指定されたことによる直接的な影響として、A/I Collectiveはアメリカの管轄下に持つすべての資産が凍結され、アメリカの市民・法人と取引することが禁止されます。ただし間接的な影響まで考慮するとデータセンター・決済システム・ホスティングプロバイダー・ドメイン登録といったアメリカとの関わりを持つあらゆる組織が制裁違反というリスクを回避するためにA/I Collectiveとの関係を断ち切る可能性があることになります。つまり、たとえA/I Collectiveがイタリア国内で裁判や刑事訴訟を起こされなかったとしてもサービス市場から事実上排除されかねません。
A/I Collectiveは実際にどのような影響が生じたのかをプレスリリースにて公表しています。
autistici.org - Press Release - August 28, 2026
https://www.inventati.org/campaign/press
・2026年8月27日：A/I CollectiveのPayPalアカウントが停止
・2026年8月28日：Autistici.orgにアクセスできないことが判明
・2026年9月1日：Banca EticaがA/I Collectiveの銀行口座を停止
一連の措置は西側民主主義国家における法的保護の観点からも新たなジレンマを生じさせています。アメリカが欧州の同盟国に同様の措置を求めたとしても、法的な基準を満たす証拠がなければ司法措置は困難です。例えば「Antifa」との関連のみでサービス提供を認めないという原則をアメリカが示したとしても、多くの同盟国は受け入れがたいことが予想されます。インフラの利用は反体制派・ジャーナリスト・政治活動家・破壊行為の責任を主張する者など誰にでも利用することができるため、政治的所属・抗議活動・イデオロギー的過激主義・暴力への具体的な支持とは慎重に慎重を期して区別すべきだといえます。
A/I Collectiveの事例は、自由民主主義国家が現代の安全保障上の脅威と戦う上で、国家の基盤や自由を損なうことなくいかにして対処するかというより広範な問題提起となっています。なおA/I Collectiveは2026年9月6日、autistici.orgドメインの削除を受け閉鎖およびサービスの停止を発表しました。
A/I Shuts Down Stay Human · Keep the Internet free
https://keepitfree.ai/announcements/a/i-shuts-down-stay-human/