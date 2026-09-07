各地で線状降水帯による豪雨災害が相次いで発生しています。そんな中、運転中に車が水没した際の対処法について、一般社団法人日本自動車連盟（JAF）が公式サイトで紹介しています。

【画像】「えっ…！？」 これが車が水没してしまったときの“対処法”です！

JAFは「直近の豪雨災害では、車両の浸水や水没が多数発生しています。冠水リスクのある低い場所やアンダーパスには絶対に近づかないようにしましょう」とXに投稿し、公式サイトの関連ページを紹介。このサイトでは、車が水没した際の対処法として、次のように解説しています。

【車が水没したときの対処法】

■緊急脱出用ハンマーがある場合

慌てず落ち着いてシートベルトを外す。その際、窓ガラスが水面より高い位置にある状態なら、窓を開けて自動車の屋根に上るようにして脱出する。窓やドアが開かない場合、緊急脱出用ハンマーでガラスを割って脱出する。

■緊急脱出用ハンマーがない場合

（1）外からの水圧によってドアを開けることができず、窓ガラスも開かずハンマーもないといった最悪の状況になっても落ち着いて行動すること。次第に車内に水が入ってくるが、外の水位との差が小さくなったときがチャンス。圧力の差が縮まることでドアにかかる水圧も小さくなり、ドアが開けやすくなる。

（2）落ち着いて脱出の機会をうかがいながら、ドアが開きそうな状態であると感じたら、そのタイミングを逃さず、大きく息を吸い込み足などに力を込めて押し開け、一気に脱出を図る。